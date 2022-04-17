بدون أي مواد كيميائية.. اقوي كريم مزيل عرق طبيعي من صنع يديكي يدوم 24 ساعة ويفتح الأماكن الغامقة

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طريقة عمل كريم مزيل عرق طبيعي هي واحدة من أبسط الطرق التجميلية التي يمكن اعدادها في المنزل، حيث أن مزيل العرق يستخدم في القضاء على رائحة العرق الناتجة عن افرازات الغدد الموجودة في الجسم، ويكثر العرق بطريقة شديدة في فصل الصيف، نظرا لارتفاع درجة حرارة أشعة الشمس، ولذلك لابد من استخدام مزيل عرق من أجل القضاء على تلك الرائحة الغير مرغوبة بها، ولكن يتسبب مزيل العرق في العديد من المشاكل الجمالية للبشرة بسبب استخدامه، حيث أنه يقوم بعمل اسمرار وبقع داكنة على مسام الجلد، مما يجعل شكل الجلد غير لائق.
اقوي كريم مزيل عرق طبيعي
يمكن الحصول على مزيل عرق طبيعي من خلال تنفيذ الوصفة التالية:
المكونات
- 3 ملاعق شبة مطحونة من العطار.
- مكعب مسك طبيعي.
- ملعقتين من زيت جونسون.
- ملعقتين من زيت اللافندر.
طريقة التحضير
- يتم طحن المسك جيدا في الكبة الكهربائية، ثم نضيف له الشبه المطحونة ونقلبهم معا.
- نقوم بإضافة الشبه والمسك في علبة زجاجية نظيفة محكمة الغلق.
- ثم نضيف لهم زيت جونسون وزيت اللافندر، ونقلبهم معا.
- يتم دهن الجسم بهذا الخليط للحصول على أجمل رائحة.
فوائد استخدام مزيل عرق طبيعي
يتميز مزيل العرق الطبيعي بالكثير من الفوائد الهامة التي تفيد الإنسان، ومن أهم تلك الفوائد ما يلي:
- مزيل العرق الطبيعي آمن تماما على البشرة وليس له أي اثار جانبية.
- يتميز مزيل العرق الطبيعي باحتوائه على مواد طبيعية لا تضر بصحة البشرة، ويمكن استخدامه لفترات طويلة دون القلق منه، وذلك عكس مزيل العرق المتواجد في محلات التجميل.
- حيث أنه يحتوي على مواد كيميائية ضارة تعمل على انسداد المسام، وتؤدي إلى دمار البشرة مع الوقت.
- مزيل العرق الطبيعي لا يؤدي إلى اسمرار البشرة مع كثرة الاستخدام، وذلك على عكس مزيلات العرق المتواجدة في الأسواق التجارية، والتي تتسبب في حدوث اسمرار ملحوظ تحت الإبط وأي مكان يتم وضعها فيه.
- كما يتميز مزيل العرق الطبيعي برائحته الجميلة، و يمكن التحكم في تلك الرائحة من خلال إضافة العطر المفضل لمزيل العرق أثناء تحضيرها.
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