بدون أي مواد كيميائية.. اقوي كريم مزيل عرق طبيعي من صنع يديكي يدوم 24 ساعة ويفتح الأماكن الغامقة

طريقة عمل كريم مزيل عرق طبيعي هي واحدة من أبسط الطرق التجميلية التي يمكن اعدادها في المنزل، حيث أن مزيل العرق يستخدم في القضاء على رائحة العرق الناتجة عن افرازات الغدد الموجودة في الجسم، ويكثر العرق بطريقة شديدة في فصل الصيف، نظرا لارتفاع درجة حرارة أشعة الشمس، ولذلك لابد من استخدام مزيل عرق من أجل القضاء على تلك الرائحة الغير مرغوبة بها، ولكن يتسبب مزيل العرق في العديد من المشاكل الجمالية للبشرة بسبب استخدامه، حيث أنه يقوم بعمل اسمرار وبقع داكنة على مسام الجلد، مما يجعل شكل الجلد غير لائق.

اقوي كريم مزيل عرق طبيعي

يمكن الحصول على مزيل عرق طبيعي من خلال تنفيذ الوصفة التالية:

المكونات

3 ملاعق شبة مطحونة من العطار.

مكعب مسك طبيعي.

ملعقتين من زيت جونسون.

ملعقتين من زيت اللافندر.

طريقة التحضير

يتم طحن المسك جيدا في الكبة الكهربائية، ثم نضيف له الشبه المطحونة ونقلبهم معا.

نقوم بإضافة الشبه والمسك في علبة زجاجية نظيفة محكمة الغلق.

ثم نضيف لهم زيت جونسون وزيت اللافندر، ونقلبهم معا.

يتم دهن الجسم بهذا الخليط للحصول على أجمل رائحة.

فوائد استخدام مزيل عرق طبيعي

يتميز مزيل العرق الطبيعي بالكثير من الفوائد الهامة التي تفيد الإنسان، ومن أهم تلك الفوائد ما يلي: