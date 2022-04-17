للون بني غزالي.. صبغ الشعر بالشاي والليمون واحصل على تغطية مثالية للشعر الأبيض وقل وداعاً للشيب

تعتبر مشكلة ظهور الشيب من أكثر المشكلات التي يعاني منها غالبية عظمى من الناس، حيث وجدنا أن هناك وصفات طبيعية من الممكن أن تخفي الشيب بصورة كبيرة دون الحاجة للجوء إلى الصبغات الكيميائية الضارة بالشعر، وبناء على ذلك سنقوم بعرض كافة التفاصيل التي تخص صبغ الشعر بالشاي والليمون.

صبغ الشعر بالشاي والليمون

إليكم طريقة إعداد صبغ الشعر من خلال استخدام الشاي والليمون بهذا الشكل الآتي:

المكونات

2 كيس من الشاي الأخضر.

نصف ليمونة معصورة.

ملعقة واحدة من زيت جوز الهند.

3 أكواب من الماء الفاتر.

4 ملاعق من أوراق الشاي الأخضر.

صبغ الشعر طبيعياً

تتمثل أولى خطوات التحضير بوضع 3 أكواب من الماء الدافئ داخل إناء كبير، ومن ثم نضيف به 2 كيس من الشاي الأخضر.

وبعد ذلك نقوم بوضع 4 ملاعق من الشاي الأخضر، وذلك مع الخلط باستمرار، حتى نتأكد من تجانس المكونات معًا بالشكل المطلوب.

ثم نقوم برفع هذا الإناء على النار لمدة 3 دقائق، ومن بعدها نقوم برفعه من على النار، ونتركه حتى يبرد.

وبعد ذلك نقوم بإضافة ملعقة من زيت جوز الهند إلى الخليط، وذلك مع التقليب.

ومن ثم نقوم بإضافة كمية من عصير الليمون مع ملعقة من العسل، وذلك مع التقليب المستمر، وبذلك يكون الخليط جاهزًا لوضعه على الشعر.

لكن يجب غسل الشعر جيدًا بالماء الفاتر، ومن بعدها نقوم بتقسيم الشعر إلى أكثر من خصلة.

ويتم توزيع الخليط على الشعر باستخدام المشط، وذلك للتأكد من توزيعه بالشكل الصحيح.

وبعد ذلك نقوم بترك الخليط على الشعر لمدة زمنية تقدر بحوالي نصف ساعة على أقل تقدير.

ومن بعدها نقوم بغسل الشعر جيدًا بالماء الفاتر والشامبو، وسوف نتحصل على النتيجة المرادة في أسرع وقت ممكن، ولكن بعد المواظبة على إجراء تلك الطريقة مرتين على مدار الأسبوع.

وبالتالي نستطيع أن نقول وداعًا لمشكلة ظهور الشيب بالشعر، وذلك بعد عرضنا لمقال صبغ الشعر بالشاي والليمون، فالمكونات الطبيعية التي تتواجد بهذه الصبغة لديها عامل السحر في إزالة الشيب بالشعر والعمل على تجديد الشعر والحفاظ على عملية نموه، دون أن يوجد أي ضرر محتمل على الشعر.