أسهل طريقة لعمل الكنافة العادية مثل المحلات

يتواصل البحث على محركات البحث بشكل كبير عن أسهل طريقة لعمل الكنافة العادية التي لا تحتاج إلى الكثير من الوقت في تحضيرها، كما إنها لا تحتاج إلى الكثير من المكونات، وجميع المكونات التي تتواجد فيها تكون موجودة في كل منزل في رمضان، كما انها تتميز بمذاقها اللذيذ الذي يحبه جميع الأشخاص سواء الكبار أو الصغار.

أسهل طريقة لعمل الكنافة العادية

لابد من تحضير بعض المكونات التي يتم استخدامها في عمل الكنافة، ولابد من اتباع الخطوات التي يتم عرضها في هذا المقال.

المكونات

نصف كيلو من الكنافة.

كوب من الزبدة أو السمن.

كوب من المكسرات حسب الرغبة ومن الممكن استبداله بالفول السوداني.

5 ملعقة كبيرة من السكر المطحون.

3 ملعقة كبيرة من جوز الهند.

ملعقة كبيرة من الزبيب.

شربات الكنافة

مكونات القطر

كوب واحد من الماء.

كوب وربع من السكر.

عصير نصف ليمونة.

نصف ملعقة من الفانيليا.

طريقة تحضير القطر

نضع الماء والسكر في وعاء ونضعه على النار.

نترك الخليط حتى يغلي ثم نضع عليه الفانيليا وعصير الليمون.

نتركه على النار حوالي 5 دقائق ثم نرفعه.

طريقة تحضير الكنافة

يتم وضع الكنافة في الفريزر قبل تحضيرها لكي يتم تقطيعها إلى قطع صغيرة للغاية، ومن الممكن استبدال ذلك بأن يتم فرمها في الكبة.

توضع الكنافة في وعاء كبير ويتم إضافة السمن أو الزبدة الذائبة عليها، ثم يتم إضافة السكر المطحون أيضًا.

يتم تقليب الكنافة مع السمن والسكر حتى تتداخل المكونات مع بعضها.

نحضر صينية فرن وندهنها بالزبدة ونضع فيها نصف كمية الكنافة.

نضغط على الكنافة جيدًا باستخدام طبق مسطح.

نضع جوز الهند والزبيب والمكسرات أو الفول السوداني.

نضع النصف الآخر من الكنافة في الصينية ونضغط عليها مرة أخرى جيدًا.

يتم تشغيل الفرن قبل إدخال الصينية بفترة من الوقت لا تقل عن 10 دقائق حتى يصبح الفرن ساخنًا.

يتم إدخال الكنافة في الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية.

تترك الكنافة حتى تتحول من الأسفل إلى اللون الذهبي، ثم نقلبها على الجهة الأخرى حتى يأخذ اللون الذهبي أيضًا.

تخرج الصينية من الفرن ويتم وضع القطر عليها ثم يتم تغطيتها وهي ساخنة حتى تظل طرية.

في نهاية مقال أسهل طريقة لعمل الكنافة العادية ذكرنا كافة المكونات التي يتم استخدامها في تحضير الكنافة والقطر الذي يتم إضافته للكنافة، كما ذكرنا الخطوات بشكل دقيق لكي يتم اتباعها للحصول على أفضل طعم للكنافة تشبه كنافة المحلات.