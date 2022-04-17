نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كريم الخميرة والنشا السحري لنفخ الخدود وتبييض وتسمين الوجه من اول استعمال جربيه الان في المقال التالي

عمر شويل - جدة تبحث الفتيات والنساء دائمًا عن طرق للعناية بالبشرة ووصفات تجميل طبيعية ، فالكثير منهن يفضلن استخدام الخلطات الطبيعية ، لأن بعض النساء والفتيات يعانين من نحافة الوجه ، فالخدود الممتلئة علامة على الجمال ، وخاصة المرأة العربية ، لذا فهي فقط من الطبيعي أنهم سيبحثون عن أفضل مزيج فيها لجعل الوجه أكثر بدانة لأن هناك الكثير منها والنشا هو أحد المواد الطبيعية التي تدخل في العديد من خلطات الوجه بما في ذلك خليط الخميرة والنشا ، يمكنك استخدام هذا عن طريق باتباع الخطوات أدناه

كريم الخميرة والنشا لتسمين الوجه ونفخ الخدود

مكونات كريم الخميرة والنشا :

ملعقة خميرة بيرة

ملعقة نشا

ملعقة زبادي

ملعقة بودرة اطفال

ملعقة زيت زيتون

قطرات من ماء الورد

طريقة تحضير كريم الخميرة والنشا :

قومي بتذويب الخميرة في ربع كوب من المياه ، ثم قومي بخلط كلا من المقادير السابق ذكرها مع الخميره المذابه حتى يتجانس المزيج ، ثم يطبق الكريم على الوجه ويترك مدة ثلاثين دقيقة ثم قومي بشطف وجهك بالماء وللحصول على نتائج سريعة يكرر استعمال هذه الخلطة يوميا

وصفة النشا والعسل لنفخ الخدود

المكونات :

٣ ملاعق نشا

ربع كوب عسل ابيض

ملعقة زيت سمسم

ملعقة زنجبيل طازج مبشور

ملعقة زيت صبار

طريقة الاستخدام :

قومي بمزج مكونات خليط النشا والعسل في وعاء محكم الغلق زجاجي حتى يصبح قوام الخليط كريمي ثم قومي بدهن وجهك بهذا الخليط واتركيه ربع ساعة ثم قومي بشطف البشرة ويكرر مرتان اسبوعيا وسوف تجدين ان خدودك انتفخت ووجهك النحيف قد امتلئ

وصفة النشا والزبادي لتسمين الوجه

المكونات :

ملعقة من النشا

علبة من الزبادي

ملعقة بيكنج بودر

طريقة تحضير الوصفة :

قومي بمزج مكونات السابق ذكرها في وعاء يحفظ باقي الخليط ثم قومي بدهن الخليط على بشرتك واتركيه مده ثلث ساعة ثم قومي بغسل وجهك وتكرر الوصفة حتى تحصلين على وجه سمين وخدود منتفخه في وقت قصير كما انه يوجد في الوصفة بيكنج بودر يجب اختبار الوصفة على يديكي اولا لتتأكدي ان ليس. لديك حساسية من هذا الخليط