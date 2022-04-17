سر الصنعة.. طريقة عمل الكحك الناعم بمقادير الحلواني مظبوطة 100% يذوب من أول قطمة

في هذه الفترة يبحث الكثيرون عن طريقة عمل الكحك الناعم بسبب اقتراب عيد الفطر وما اجمل الكحك الذي نقوم بعمله في منازلنا، فيكون له بهجة وفرحة خاصة لكل أفراد الأسرة والجميع يتشاركون به، ولكن كيف يكون طعمه أفضل من الكحك الجاهز؟ اليوم سنقدم لك طريقة تجعل الكحك ناعم وطري ولن تشتري الجاهز بعد الآن بعد تجربة هذه الطريقة.

طريقة عمل الكحك الناعم

من الممكن أن تقومي بصنع الكحك في منزلك ولكن في النهاية تجدينه ناشف بعض الشئ أو طعمه غير مقبول، ويرجع ذلك إلى مقادير المكونات وطريقة العجينة وغيرهم، لذلك عليكي متابعة هذا المقال لتتعرفي على الطريقة الصحيحة لعمل الكحك، وهي تحون:

المكونات

سمن بلدي بمقدار ٢ كوب ونصف.

سمسم بمقدار ٢ ملعقة كبيرة.

خميرة فورية بمقدار ١ ملعقة صغيرة.

مكسرات أو ملبن أو عجوة، وهي حسب مكونات الحشو التي تريدينها.

كمية صغيرة جداً من الملح.

دقيق أبيض بمقدار ٨ أكواب.

رائحة الكحك وتُباع عند العطار بمقدار ١ ملعقة كبيرة.

لبن دافئ بمقدار ١ كوب.

١ ملعقة من السكر.

١ كوب من سكر البودرة الناعم.

كحك الحلواني

نضع في وعاء كبير كمية الدقيق مع رائحة الكحك مع كمية السمسم ونضيف إليهم كمية الملح الخفيفة.

نقوم بتقليب هذه المكونات مع بعضها حتى تصبح متجانسة تماماً.

نقوم بعدها بتسخين السمن البلدي على نار هادئة، وبعدما يسخن نقوم بوضعه على هذه المكونات ثم نبدأ في التقليب مرة أخرى.

من المهم أن نقوم بفرك هذا الخليط جيداً من خلال راحة اليد لكي تكون العجينة هشة وناعمة.

تحضير ربع كوب من اللبن الدافئ ونذيب به الخميرة ثم نضيف الباقي منهم على العجينة.

يتم تقليب وفرك العجينة جيداً حتى تصبح طرية.

تقطيع العجين إلى قطع صغيرة تناسب حجم الكحك.

وضع الحشو في كل كرة من كرات العجينة.

قومي بضغطها ضغطة خفيفة جداً بيدك ثم شكيلها باستخدام منقاش الكحك.

نقوم بوضع العجينة بعد تشكيلها في صاجات مدهونة بالسمنة وندخلها الفرن على درجة حرارة ٢٠٠ لمدة نصف ساعة.

كانت هذه أفضل طريقة عمل الكحك الناعم الذي نقوم بصنعه في المنزل، وبذلك لا حاجة لنا بشراء الكحك الجاهز الذي يكلفك مبالغ باهظة، بل الكحك المنزلي سيكون رائع المذاق وموثوق في نظافته ١٠٠٪، وأتمنى أن أكون استطعت إفادتك اليوم.