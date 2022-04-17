لو مستعجلة.. اسهل وجبه افطار في رمضان بربع ساعة فقط لأفخم سفرة وابهري أسرتك

اسهل وجبه افطار في رمضان تتفنن معظم السيدات في تحضير سفرة شهية متنوعة الأطباق والأصناف، ولكن البعض منا يمل من الروتين اليومي والوقوف في المطبخ لساعات طويلة لتجهيز هذه المأكولات، لذلك سوف نقترح عليكِ بعض الطرق السريعة والغير مكلفة لكسر الروتين بدون إرهاق وإهدار الوقت، كما يفضل البعض منا إفطار صائمين من ذوي الحاجة حتى يكون له مكانة عظيمة عند الله سبحانه وتعالى

اسهل وجبه افطار في رمضان غير مكلفة

توجد بعض النساء التي تعاني من تحضير أصناف متعددة كل يوم سوف نقدم إليكي طريقة لإعداد وجبة إفطار في أسرع وقت ممكن تابعِ الخطوات الآتية :

وجبة الشاورما

المقادير

½ كيلو من صدور الدجاج.

1 كوب زبادي.

القليل من الثوم المهروس.

بهارات الشاورما.

2 ملاعق زيت الزيتون.

ثمرتان من الفلفل.

حبتان من البصل.

2 ثمرة طماطم.

ملعقة صغيرة ملح.

طريقة عمل الشاورما

توضع قطع الدجاج في بولة متوسطة عليها الزبادي، والثوم، زيت الزيتون، والبهارات، والملح وتترك لمدة ساعة حتى تتبل.

في طاسة على النار يوضع القليل من الزيت النباتي ثم تضاف قطع الدجاج المتبلة، وتشوح حتى يحمر لونها.

يتم إضافة شرائح البصل، والفلفل وتقلب جيدًا لمدة 10 دقائق ثم توضع مكعبات الطماطم مع رشة من الملح، والفلفل الأسود وتمهل حتى تنضج.

يمكن تقديمها مع طبق مكرونة بالصلصة أو أرز أبيض وسلطة الخضروات، وبالهنا والشفا.

وجبات رمضان للتوزيع

رمضان وهو شهر الخير، والكثير منا يحب أن يفعل الخير حتى يأخذ أجر وثواب عظيم سنقدم إليكم طريقة تجهيز هذه الوجبات كالتالي:

كمية مناسبة من الأرز أبيض أو المكرونة.

مجموعة من قطع من الدجاج.

سلطة.

أطباق بلاستيك مقسمة ومعالق.

كيس ” إسترتش” لتغليف.

شُنط أو كراتين.

كرتونة من العصير.

كمية من التمر.

طريقة التغليف

توضع مكونات الوجبة في الأطباق ومعها المعالق.

يتم لف قطعة من كيس الاسترتش على كل طبق حتى يكون مغلق تمامًا.

توضع الوجبة بالشنطة وعلبة من العصير وبعض حبات التمر.

ثم تنفذ هذه الخطوات مع باقي الكمية.

يتم التوجه قبل المغرب بنصف ساعة للحفاظ على الوجبة ساخنة، يمكن استخدام عربية في التوزيع حتى تكون أسرع في الوصول.

في اليوم التالي يمكن استبدال مكونات الوجبة بأصناف أخرى.

قدمنا إليكم بعض الأفكار لتحضير اسهل وجبه افطار في رمضان دون أن تأخذ وقتًا كثيرًا، وهي غير مكلفة أعادة الله علينا وعليكم بالخير واليمن والبركات.