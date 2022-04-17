الكريم السحري للوجه 3X1 يفتح ويرطب ويزيل التجاعيد لن تسخدمي غيره لبشرة مثالية صافية كالزجاج

دائمًا ما ترغب فئة كبيرة من السيدات بشد بشرتهن وتبييضها، فهذا الأمر يجعلهن يستخدمن مكونات كيميائية لحل تلك المشكلات، لكن هذا الأمر يجعلهن يتعرضن إلى الكثير من الآثار الجانبية، فغالبية الأطباء ينصحون باستخدام المكونات الطبيعية لحل مشكلات البشرة، وبناء على ذلك سنقوم بعرض طريقة تحضير الكريم السحري للوجه داخل هذا المقال.

الكريم السحري للوجه

تتم الاستفادة من كريم الوجه السحري الذي يحتوي على مكونات طبيعية من خلال الالتزام بكافة المقادير وخطوات التحضير الآتي ذكرها:

المقادير

ملعقتان كبيرتان من الأرز الأبيض.

وملعقة كبيرة من جل الألوفيرا.

ملعقة كبيرة من زيت اللوز.

ملعقة كبيرة من قشر البرتقال.

8 ملاعق كبيرة من الماء الساخن.

نصف ملعقة صغيرة من زيت فيتامين ه.

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في البداية نقوم بإحضار وعاء متوسط الحجم ونضع به الأرز مع كمية من الماء الساخن، وذلك مع خلطهما معًا.

ثم نقوم بتجفيف قشر البرتقال ونضعها داخل الخلاط الكهربائي، وذلك بهدف الحصول على قوام ناعم من قشر البرتقال.

ومن بعد ذلك نضيف قشر البرتقال المطحون إلى خليط الأرز والماء، وبعدها نقوم بترك الخليط جانبًا مغطى بغطاء من البلاستيك لمدة زمنية تقدر بحوالي 12 ساعة، حتى يتم النقع بالشكل المطلوب.

وبعد انتهاء المدة نقوم بوضع هذا الخليط داخل الخلاط الكهربائي، ثم نقوم بتصفيته بواسطة قطعة قماش.

ومن بعدها نقوم بوضع الخليط على النار الهادئة لفترة زمنية تقدر بحوالي 10 دقائق.

ثم نقوم بترك الخليط جانبًا حتى يبرد بعض الشيء، وبعد ذلك نضيف إليه زيت اللوز وجل الألوفيرا وزيت الفيتامين ه، وذلك مع خلط المكونات بصورة جيدة.

بعد ذلك نقوم بغسل وجهنا جيدًا، وبعد ذلك نقوم بتجفيفه، لنضع الكريم عليه بشكل دائري، ونتركه لمدة تلت ساعة.

ومن بعدها سنتحصل على درجة تبييض مثالية للبشرة، كما يزيل هذا الكريم أي أثر للتجاعيد والتي تظهر بسبب عامل تقدم العمر.

إلى هنا نكون قد وضحنا لكم كافة المعلومات التي تدور حول طريقة إعداد الكريم السحري للوجه، حيث وجدنا أن هناك كريم طبيعي يقوم بحل المشكلات التي تواجه البشرة بشكل عام دون أن يكون هناك أي أثر جانبي يضر البشرة، على عكس ما يحدث مع الكريمات الكيميائية الأخرى.