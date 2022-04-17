نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل عجينة السمبوسة الرمضانية في المنزل بخطوات ومقادير مظبوطة وبطعم زي الجاهز في المقال التالي

تعد المقبلات من المأكولات التي تعمل العديد من الناس بوضعها على سفرة الطعام وتوجد هناك العديد من المقبلات المتنوعة ومنها السمبوسة والبطاطس بالجبنة والمخللات وغيرها من المقبلات الأخرى، وتعتبر السمبوسة من أشهى هذه المقبلات لأنها خفيفة وسهلة التحضير وذات طعم لذيذ حيث تقوم الكثير من السيدات بشراء عبوة السمبوسة من المحلات التجارية التي تعمل على بيعه بأغلى الأسعار بالاضافة إلى أنها مجمدة وغير طازجة لذلك علينا بأن نقوم بعمل هذه السمبوسة في المنزل بطريقة شهية ولذيذة وحتى تصبح طازجة ويمكننا لفها وحشوها بطريقة سهلة. مكونات عجينة السمبوسة الرمضانية كوبان إثنان من الدقيق.

كوب واحد من الحليب السائل.

نصف كوب من الماء.

ربع ملعقة واحدة صغيرة من الملح.

نصف ملعقة واحدة صغيرة من الفانيليا. طريقة عمل عجينة السمبوسة الرمضانية قومي بتحضير وعاء كبير وضعي به كوبان إثنان من الدقيق مع ربع ملعقة واحدة صغيرة من الملح مع نصف ملعقة واحدة صغيرة من الفانيليا وقومي بتقليب المكونات الجافة ببعضها حتى تختلط تماما.

بعد ذلك قومي بإضافة كوي واحد من الحليب السائل مع إضافة نصف كوب من الماء تدريجيا مع عجن هذه المكونات جيدا ببعضها حتى تتمكنين من الحصول على عجينة متماسكة.

بعد ذلك أحضري ماكينة تكون خاصة للسمبوسة وضعي في هذه الماكينة قطعة من العجين ثم قومي بلف هذه الماكينة حتى تخرج العجينة مفرودة وطويلة وذات سمك جيدا.

بعد ذلك قومي بتحضير صينية وقومي بوضع شرائح السمبوسة في هذه الصينية وكرري نفس الخطوات مع باقي كمية العجين الأخرى حتى نفاذ الكمية.

بعد الإنتهاء من عمل هذه الكمية قومي بتشغيل الفرن على حرارة عالية وعند سخونتها قومي بإدخال الصينية التي قومنا بعمل شرائح السمبوسة عليها وأتركيها حتى تنضج.

بعد نضج السمبوسة قومي بإخراجها من الفرن وأتركيها لتبرد وبذلك تكوني حصلتي على سمبوسة طازجة وأفضل من الطعم المباع في المحلات التجارية وتصبح جاهزة لحشوها بطريقة سهلة وبسيطة بالحشوات المختلفة التي ترغبين بها مثل اللحمة أو الفراخ أو الحشوة الحلوة مثل الشيكولاتة أو المربي. عمر شويل - جدة طريقة عمل عجينة السمبوسة الرمضانية في المنزل بخطوات ومقادير مظبوطة وبطعم زي الجاهز - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر طريقة عمل عجينة السمبوسة الرمضانية في المنزل بخطوات ومقادير مظبوطة وبطعم زي الجاهز على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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