غيري شعرك 180 درجة بخلطة فرد الشعر بالخميرة السحرية ستعتمدي عليها ووداعاً للبروتين والكيراتين

تعتبر مشكلة الجفاف التي يتعرض لها الشعر من أكثر المشكلات التي تسبب في تعرض الشعر للتجعد والتقصف، لذلك يتم اللجوء إلى فرد الشعر، ودائمًا ما يتم اللجوء إلى طرق فرد بمكونات كيميائية تضر بالشعر، وبناء على ذلك سنقوم بتسليط الضوء على طريقة فرد الشعر بالخميرة وبعض المكونات الطبيعية التي تفيد الشعر وتقوم بإعطائه درجة الترطيب المطلوبة.

فرد الشعر بالخميرة

إليكم الطريقة المثلى في تحضير خليط فرد الشعر من خلال استخدام الخميرة، وهذا ما سنسرده بهذا الشكل الآتي:

المكونات

ملعقة كبيرة من الخميرة الفورية.

ملعقة صغيرة من العسل.

ملعقتين كبيرتين من زيت الزيتون.

ربع كوب من الحليب الدافئ.

ملعقتين كبيرتين من الزبادي.

فرد الشعر الخشن

أولًا نقوم بإحضار وعاء به ربع كوب من الحليب الدافئ، وذلك مع إضافة الخميرة.

فبعد أن نقوم بإذابة الخميرة داخل الحليب بالشكل المطلوب، فهنا نقوم بترك الخليط لمدة ربع ساعة، حتى يتم تنشيط الخميرة.

ومن بعدها نقوم بوضع الزبادي إلى خليط الخميرة والحليب، وذلك مع الخلط باستمرار.

وبعد ذلك نقوم بإضافة زيت الزيتون والعسل، وبعد أن تتجانس المكونات معًا، فيجب أن يتم ترك الخليط جانبًا لفترة زمنية تقدر

بحوالي نصف ساعة على أقل تقدير، وذلك بهدف تخمير الخليط.

ثم نقوم بتقسيم الشعر جيدًا إلى أكثر من خصلة، وذلك بعد أن نقوم بغسله جيدًا بالماء والشامبو.

وبعد ذلك نقوم باستعمال المشط لنقوم بتوزيع الخليط على الشعر من الجذور حتى الأطراف.

ومن بعدها نقوم بلف الشعر جيدًا وتغطيته بغطاء من البلاستيك، ويتم ترك الخليط على الشعر لفترة زمنية تقدر بحوالي نصف ساعة.

وبعد انتهاء المدة المحددة، فهنا نقوم بغسل الشعر بالماء الفاتر والبلسم.

ومن الأفضل تكرار هذه الطريقة على الشعر مرتين على مدار الأسبوع الواحد.

وفي النهاية نكون قد طرحنا لكم كافة التفاصيل التي تخص طريقة فرد الشعر بالخميرة داخل المنزل، وبالتالي نقول وداعًا للتكاليف الباهظة التي يتم دفعها داخل صالونات التجميل لكي يتم فرد الشعر، وبذلك سيتم حل مشكلة تجعد الشعر وتنعيمه بالشكل الصحيح دون استخدام أي مكونات كيميائية تضر بالشعر.