للجمال الصافي.. كريم وجه القمر كوني متميزة ومتألقة والنتيجة من اول استعمال

دائمًا ما تلجأ الكثير من النساء إلى كريمات مختلفة للتخلص من مشكلة تعرض البشرة للهالات السوداء والاسمرار بعض الشيء، لكن هذه الكريمات بها عددًا من المكونات الكيميائية التي تضر بالبشرة، لكننا سنقوم بعرض طريقة إعداد كريم وجه القمر بمكونات طبيعية تمامًا، حيث أثبت هذا الكريم فاعلية ونجاح مع أغلب السيدات، وهذا ما سنقوم بتسليط الضوء عليه داخل هذا المقال.

كريم وجه القمر

تبحث النساء حول كريم لتبيض البشرة بفاعلية، ولكي نستفيد من الفوائد التي يقدمها ذلك كريم تبيض البشرة، فيجب علينا أن نلتزم بكافة التفاصيل التي سنقوم بذكرها بهذا الشكل الآتي ذكره:

مكونات خلطة وجه القمر

ملعقة كبيرة من النشا.

وملعقة كبيرة من الدقيق.

علبة زبادي.

ملعقتان كبيرتان من ماء الورد.

كمية من الماء المغلي.

4 ملاعق كبيرة من الخميرة.

طريقة اعداد خلطة وجه القمر

أولًا نقوم بإحضار إناء عميق، ونضع به الخميرة مع كمية بسيطة من الماء، حتى نتحصل على قوام عجينة متماسك.

بعد ذلك نقوم بإضافة علبة الزبادي وبعدها نقوم بإضافة ملعقة الدقيق والنشا، وذلك مع الخلط المستمر، حتى نتحصل على قوام كريمي بعض الشيء.

فإذا لم نتحصل على هذا القوام فمن الممكن أن نقوم بإضافة كمية بسيطة من الماء.

بعد ذلك على الجانب الآخر نقوم بغسل الوجه بالماء الفاتر جيدًا، ثم نقوم بتجفيفه.

ثم وبعدها نقوم بوضع خليط الكريم الطبيعي على الوجه ويتم تدليك الوجه بالخليط بشكل دائري.

بعد ذلك نقوم بترك الكريم على الوجه لمدة زمنية تقدر بحوالي ربع ساعة.

ثم بعدها نقوم بغسل الوجه بالماء البارد جيدًا، وسوف نتحصل على النتيجة المرادة بصورة سريعة.

لكن هذا يتوقف على مدى الاستمرارية الخاصة بإجراء هذه الطريقة، فيجب إجرائها بصورة يومية قبل التوجه إلى النوم على مدار الأسبوع.

فسوف نلاحظ بأن هذا الكريم قد أزال البثور السوداء والهالات المتواجدة بالوجه، وسوف نتحصل على درجة بياض ناصعة للوجه بصورة سريعة.

وفي الختام نكون قد عرضنا لكم كافة التفاصيل الخاصة بإعداد كريم وجه القمر. حيث لاحظنا أن لهذا الكريم قدرة سحرية في تبييض الوجه دون أن يكون هناك أي آثار جانبية على البشرة. نظرًا لما يحتوي بداخل هذا الكريم من مكونات طبيعية لها الكثير من الفوائد الصحية للبشرة.