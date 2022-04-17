نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل البقلاوة الأصلية بمقادير سهلة وبخطوات ناجحة ألذ وأحلي من محلات الحلويات في المقال التالي

البقلاوة من الحلويات التي يرجع أصلها إلى أصل بلاد الشام حيث تقوم الكثير من البلاد المجاورة بعملها وينتسبون عملها لإسم الدولة التي قامت بعملها مثل البقلاوة التركية الأصلية التي قامت هذه الدولة بعمل البقلاوة بأشهى الطرق مع تغيير مكونات بسيطة وإضافة مكونات أخرى لجعل البقلاوة تنتسب لدولتهم، حيث تعد البقلاوة من ألذ الحلويات التي يمكننا تناولها في شهر رمضان لأنها ذات طعم وشكل جميل يعمل على فتح الشهية ويمكننا تناولها مع العصائر والشاي والحليب وغيرها من المشروبات التي نرغب بتناولها، مكونات البقلاوة التركية الأصلية كوب واحد ونصف من الدقيق.

كوب واحد من الماء.

ربع كوب من الحليب.

ربع ملعقة واحدة صغيرة من الملح.

ثلاث ملاعق كبيرة من الخميرة الجافة.

ثلاث ملاعق كبيرة من السكر.

ملعقة واحدة صغيرة من الفانيليا.

حبتان إثنان من البيض.

كمية من المسكرات للتزيين على حسب رغبتك. طريقة عمل البقلاوة التركية الأصلية أحضري وعاء كبير وضعي به كوب واحد ونصف من الدقيق مع ثلاث ملاعق كبيرة من الخميرة الجافة مع ثلاث ملاعق كبيرة من السكر وربع ملعقة واحدة صغيرة من الملح وملعقة واحدة صغيرة من الفانيليا.

بعد وضع هذه المكونات الجافة ببعضها قومي بإضافة كوب واحد من الماء تدريجيا مع التقليب المستمر أثناء إضافة الماء ثم ضيفي ربع كوب من الحليب السائل مع إضافة حبتان إثنان من البيض وبتقليب العجينة جيدا حتى تتماسك، وأتركيها حتى تختمر.

بعد ذلك أحضري صينية وقومي بدهنها بكمية كبيرة من السمنة ثم قومي بوضع نصف كمية العجين ثم ضيفي كمية من المكسرات ثم ضيفي كمية العجين الأخرى.

بعد ذلك قومي بتشغيل الفرن وأتركيها لتسخن تماما، بعد ذلك قومي بإدخال صينية البقلاوة في الفرن وأتركيها حتى تنضج جيدا وتأخذ اللون الذهبي.

بعد وصولها لهذا اللون قومي بإخراجها من الفرن وقومي بصب خليط الشربات الذي نقوم بعمله بالطريقة التقليدية العادية ثم أتركيها حتى تتشرب الشربات تماما، بعد ذلك قومي بتقطيعها وقومي بتقديمها في أطباق تقديم لتناولها بأشهى وألذ طعم. عمر شويل - جدة طريقة عمل البقلاوة الأصلية بمقادير سهلة وبخطوات ناجحة ألذ وأحلي من محلات الحلويات - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر طريقة عمل البقلاوة الأصلية بمقادير سهلة وبخطوات ناجحة ألذ وأحلي من محلات الحلويات على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.