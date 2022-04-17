وداعاً للوزن الزائد.. القرنفل والليمون للتخسيس وسر المشروب السحري لمسح الكرش في شهر واحد فقط

دائمًا ما ينزعج الكثير من الناس من مشكلة الزيادة في وزن الجسم والتي تتسبب في عدم شعورهم بالثقة في أنفسهم، ودائمًا ما يبحثون عن حلول طبيعية لحل تلك المشكلة بدلًا من أي تدخل جراحي، وهذا يتمثل في تناول مشروب القرنفل والليمون للتخسيس، وهذا ما سنقوم بتسليط الضوء عليه داخل هذا المقال.

القرنفل والليمون للتخسيس

إن المكونات المتواجدة بهذا المشروب جعلته واحدًا من أبرز المشروبات فاعلية في حل مشكلة الوزن الزائد بالجسم، وذلك بالإضافة إلى بعض الأمور الآتية:

يقوم هذا المشروب بشد عضلات الجسم وإزالة أي ترهلات متواجدة بالجسم.

كما يعمل هذا الجسم على إخراج الدهون بصورة طبيعية من تحت الجلد.

ويعمل أيضًا على تطهير الجهاز الهضمي، وإزالة أي سموم متواجدة به.

كما يعتبر هذا المشروب مفيدًا لعلاج الأعراض المصاحبة للدورة الشهرية.

مقادير المشروب السحري للتخسيس

ملعقة كبيرة من القرنفل.

حبة ليمون متوسطة.

2 كوب من الماء.

3 ورقات من النعناع الطازج.

ملعقة صغيرة من العسل، وذلك على حسب الرغبة

مشروب التخسيس

أولًا نقوم بإحضار إناء به كوبين من الماء ونضعه على النار متوسطة.

ومن ثم نضيف به ملعقة القرنفل وشرائح حبة الليمون، وذلك مع الاستمرار في التقليب.

وبعد ذلك نقوم بتركهما على النار لفترة زمنية تقدر بحوالي 5 دقائق، حتى تمام غليان الخليط.

ثم نقوم برفع الخليط من على النار، ونتركه جانبًا حتى يبرد، ومن ثم نقوم بتصفية الخليط بواسطة مصفاة من أي شوائب.

ونضعه داخل كوب به ملعقة صغيرة من العسل، ويفضل ألا يتم إضافة أي نوع من أنواع التحلية.

وبذلك يكون المشروب جاهزًا للتناول، ويفضل تتناوله مرتين على مدار اليوم.

فتكون أول مرة في الصباح الباكر قبل الفطار، وثاني مرة قبل التوجه إلى النوم، وذلك حتى نصل إلى النتيجة المطلوبة في أسرع وقت ممكن.

وفي الختام نكون قد اكتفينا بالقدر الكافي من المعلومات التي تدور حول طريقة إعداد مشروب القرنفل والليمون للتخسيس، حيث وجدنا أن نصيحة الأطباء بتناول هذا المشروب لم تأت من فراغ، وإنما أتت بسبب الفوائد المهولة التي يقدمها لصحة الجسم، وذلك بالإضافة إلى قدرته السحرية في زيادة عملية حرق الدهون.