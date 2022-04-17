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ترغب الكثير من السيدات والفتيات بتغيير لون الشعر من فترة لأخرى حيث تعمل الكثير من هؤلاء السيدات لتغيير لون الشعر بإستخدام الصبغات الشهيرة التي تحتوي على مواد كيميائية تعمل على تلف الشعر بشكل كبير، مما تسبب في ظهور الشعر باللون الأبيض أي ظهور مشكلة الشيب ويعتقد الكثير من هؤلاء السيدات أن لا توجد هناك وصفات طبيعية تعمل على صبغ الشعر باللون الأحمر لذلك يقومون بإستخدام الصبغات الضارة، وفي الحقيقة يوجد مكون طبيعي سحري يعمل على صبغ الشعر باللون المحمر وهو الكركدية. مكونات صبغ الشعر باللون المحمر كمية من الكركدية تناسب حجم الشعر.

ربع كوب من الخل الأبيض.

كمية قليلة من الماء.

خمسة ملاعق كبيرة من الجيلاتين. طريقة عمل وصفة لصبغ الشعر باللون المحمر قومي أولا بتمشيط الشعر بالمشط الخشبي وقومي بعمله إلى قسمين متساويين.

أحضري إناء وضعي به كمية من الماء مع كمية من الكركديه وضعيه على النار حتى يغلي جيدا.

بعد غليان الماء والكركديه قومي برفع هذا الإناء من على النار وقومي بتصفيه الكركديه من الماء وقومي بوضع الماء المحتوي على الكركديه وضيفي إليه خمسة ملاعق كبيرة من الجيلاتين.

بعد إضافة الجيلاتين مع الماء بالكركديه قومي بتقليبهما جيدا حتى تتمكني من الحصول على قوام كثيف، ثم قومي باضافة كمية من الخل لتثبيت اللون.

أحضري فرشاة وقومي بغمسها في هذه الوصفة السحرية ثم قومي بوضع هذه الصبغة الطبيعية في بصيلات الشعر ومن الجذور إلى الأطراف حتى تختلط صبغة الكركدية في جميع بصيلات الشعر، بعد وضع هذه الصبغة قومي بتغطية الشعر بكيس بلاستيكي.

أتركي صبغة الكركديه على شعرك لمدة ساعة إلى ساعتين أو أكثى حتى تلاحظين ظهور اللون المحمر في الشعر، بعد ملاحظة هذا اللون قومي بغسل الشعر بالماء جيدا وبالشامبو المناسب لنوع شعرك ثم نشفيه بواسطة قطعة من القماش حتى تتخلصين من الماء تماما.

بعد ذلك سوف تلاحظين النتيجة التي تحلمين بها وتلاحظين الشعر المحمر الجميل الرائع الذي يعمل على لفت الأنظار نتيجة لجماله. عمر شويل - جدة أصبغي شعرك باللون البني المحمر بالكركديه في المنزل لشعر بني طبيعي بدون أي أضرار - ثقفني

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