سحر مفعول ملعقة الخميرة لتبييض وتسمين الوجه ونفخ الخدود طبيعي والنتيجة مبهرة

تعاني العديد من الفتيات من نحافة الوجة التي تسبب هذه المشكلة الكثير من الضيق لهؤلاء الفتيات بالإضافة إلى أنها تضعهم في الكثير من المواقف المحرجة لذلك تبحث الكثير من الفتيات الذين يعانون من هذه المشكلة إلى بعض الحلول التي تعمل على نفخ الوجه حتي يظهر بشكل جميل، وتعتبر من الحلول الشائعة التي تقوم الكثير من الفتيات بإستخدامها واللجوء إليها هي عمل البوتكس والفيلر اللذان يتم عملهما في المراكز التجميلية التي تعتبر من الإستخدامات التي تمثل خطر كبير على البشرة حيث أنها من المحتمل أن تعمل على تكوين سرطانات تحت الجلد وتسبب حساسية مفرطة وظهور البقع الحمراء مع مرور الوقت، لذلك علينا بأن نتجنب إستخدام هذه الإستخدامات وعلينا بأن نقوم بإستخدام الوصفات الطبيعية التي يتم عملها في المنزل وتعد من المكونات الطبيعية التي تعمل على نفخ الوجة بشكل سحري وسريع هي الخميرة حيث تعتبر الخميرة من المكونات التي تدخل في العديد من الوصفات الأخرى التي تعمل على جعل البشرة بيضاء ومشرقة

مكونات ماسك الخميرة لتسمين الوجه ونفخ الخدود

ملعقتان كبيرتان من الخميرة الجافة.

ملعقة واحدة كبيرة من الحليب السائل.

ملعقة واحدة كبيرة من ماء الورد.

ملعقة واحدة كبيرة من زيت جوز الهند.

طريقة عمل ماسك الخميرة لتسمين الوجه ونفخ الخدود