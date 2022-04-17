احذر هذه العلامات قبل فوات الأوان … علامات تدل على إصابتك بمرض السرطان

يتعرض الكثير من الأشخاص في الآونة الأخيرة إلى الإصابة بأمراض خبيثة ومنها مرض السرطان فأصبحنا نرى ذلك بكثرة عند الكبار والأطفال، ويأتي مرض السرطان نتيجة تعرض الإنسان إلى العديد من الملوثات وعوادم السيارات والأتربة والأدخنة وتناول المواد الغذائية التي تحتوي على مواد كيماوية ومهرمنة فكل ذلك يعمل على تنشيط الخلايا السرطانية في جسم الإنسان، وقد يظهر على الإنسان عدد من الأعراض يظنها أنها أعراض عادية ولكنها تؤشر وتنذر إلى بداية الإصابة بمرض السرطان وسوف نتعرف في هذا المقال عن أعراض مرض السرطان.

الأعراض المبكرة التي تنذر بالإصابة بمرض السرطان

هناك عدد من الأعراض التي تظهر للإنسان بشكل مبكر في بداية إصابته بالمرض وسوف نتناول تلك الأعراض في السطور القادمة:

يصبح الإنسان هزيل ويشعر بالتعب والإرهاق بصفة مستمرة.

حدوث تورم في بعض أجزاء الجسم.

يحدث فقدان في الوزن بشكل ملحوظ دون سبب.

عندما يتبول الإنسان يشعر بألم شديد في أثناء التبول.

الشعور بحكة شديدة في الجسم وظهور شامات على الجلد.

ظهور دم في البول أو البراز.

حدوث تقرحات شديدة في اللثة والفم.

إصفرار البشرة وشحوبها.

إصابة الإنسان بالإسهال المزمن أو الإمساك المزمن.

طرق تجنب الإصابة بمرض السرطان

هناك الكثير من العادات الصحية التي إذا اتبعها الإنسان سوف ينعم بحياة كريمة وهادئة خالية من الأمراض بإذن الله تعالى: