نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر احذر هذه العلامات قبل فوات الأوان … علامات تدل على إصابتك بمرض السرطان في المقال التالي
يتعرض الكثير من الأشخاص في الآونة الأخيرة إلى الإصابة بأمراض خبيثة ومنها مرض السرطان فأصبحنا نرى ذلك بكثرة عند الكبار والأطفال، ويأتي مرض السرطان نتيجة تعرض الإنسان إلى العديد من الملوثات وعوادم السيارات والأتربة والأدخنة وتناول المواد الغذائية التي تحتوي على مواد كيماوية ومهرمنة فكل ذلك يعمل على تنشيط الخلايا السرطانية في جسم الإنسان، وقد يظهر على الإنسان عدد من الأعراض يظنها أنها أعراض عادية ولكنها تؤشر وتنذر إلى بداية الإصابة بمرض السرطان وسوف نتعرف في هذا المقال عن أعراض مرض السرطان.
الأعراض المبكرة التي تنذر بالإصابة بمرض السرطان
هناك عدد من الأعراض التي تظهر للإنسان بشكل مبكر في بداية إصابته بالمرض وسوف نتناول تلك الأعراض في السطور القادمة:
- يصبح الإنسان هزيل ويشعر بالتعب والإرهاق بصفة مستمرة.
- حدوث تورم في بعض أجزاء الجسم.
- يحدث فقدان في الوزن بشكل ملحوظ دون سبب.
- عندما يتبول الإنسان يشعر بألم شديد في أثناء التبول.
- الشعور بحكة شديدة في الجسم وظهور شامات على الجلد.
- ظهور دم في البول أو البراز.
- حدوث تقرحات شديدة في اللثة والفم.
- إصفرار البشرة وشحوبها.
- إصابة الإنسان بالإسهال المزمن أو الإمساك المزمن.
طرق تجنب الإصابة بمرض السرطان
هناك الكثير من العادات الصحية التي إذا اتبعها الإنسان سوف ينعم بحياة كريمة وهادئة خالية من الأمراض بإذن الله تعالى:
- يجب الاستعانة بالمشروبات التي تعمل على تقوية المناعة مثل مشروب الليمون والزنجبيل فهو مشروب صحي وفعال.
- كما يجب تناول الخضراوات والفاكهة بكثرة.
- الحرص على تناول الكرنب والقرنبيط لاحتوائهما على مضادات أكسدة تعمل على الحماية من الإصابة بمرض السرطان.
- كما يجب الاهتمام بممارسة الرياضة حتى إذا كنا لا نمتلك وقت للرياضة فعلى الأقل المشي يوميًا.
- تناول كميات كبيرة من السوائل على مدار اليوم وفي المقام الأول تناول المياه بكميات كافية لأنها تعمل على الوقاية من الجذور الحارة التي تسبب الإصابة بمرض السرطان.
- التأكد من سلامة الأطعمة والمؤكلات التي يتم تناولها وأنها بعيدة عن المبيدات الكيماوية.
- كما يجب الحرص على النظافة وغسل الأيدي جيدًا قبل وبعد الطعام.
- الابتعاد عن المشروبات والأطعمة السريعة.
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