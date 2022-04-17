طريقة عمل الزلابية اللذيذة بشكلها المدور والمميز

حلويات رمضان هي من الكلمات التي تتصدر حالياً كافة محركات البحث في الوطن العربي كله، فكما نعلم جيداً أن مائدة شهر رمضان لا تخلو من الحلويات المختلفة والمتنوعة، حيث أن الحلويات من الأطباق الرئيسية على المائدة لأنها ضرورية أثناء الصيام وتحافظ على مستوى السكر في الدم، وهناك الكثير من أصناف وأنواع الحلوى الرمضانية وعلى رأسها الزلابية التي تتمتع بطعم رائع خطير للغاية لا يقاوم، فهي حلوى بسيطة جداً وغير مكلفة وسهلة التحضير أيضاً، ونستعرض عليكم أفضل وأسهل طريقة لعمل الزلابية بشكلها المدور المميز.

طريقة عمل الزلابية المقرمشة

الزلابية أو ما تعرف بلقمة القاضي أو غيرها من الأسماء الأخرى، هي واحدة من الحلويات السهلة والبسيطة والتي لا تحتاج لوقت كبير لتحضيرها، ويمكن لكل ربات البيوت إعداد بسهولة جداً في البيت طوال شهر رمضان كنوع جديد ومختلف عن الحلويات المعتاد عليها، وتتميز تلك الوصفة بمكوناتها المتوفرة في البيت وغير مكلفة كغيرها من الحلويات، وهي محببة جداً من الجميع كباراً وصغاراً.

مكونات الزلابية

2 كوب من الدقيق.

ملعقة صغيرة من الملح.

ملعقة صغيرة خميرة فورية.

ملعقة كبيرة سكر.

كوبين ماء.

ملعقة صغيرة فانيليا.

ملعقة كبيرة نشا.

سكر بودر للتزين أو قطر حسب الرغبة.

طريقة تحضير الزلابية

نحضر وعاء كبير في البداية، ونضع به الخميرة والدقيق والملح والنشا والفانيليا والسكر، ونقلبهما جيداً.

نضيف الماء بشكل تدريجي مع التقليب المستمر.

تترك العجينة بعد عجنها لدقائق حتى تتخمر.

نضع طاسة كبيرة على النار وبها زيت غزير، ونحضر ملعقة وتبلل بالماء أو الزيت، ونأخذ قطعة من العجين في اليدين ونكورها من خلال الملعقة، ثم نضعها في الزيت.

نستمر في تكرار تلك الخطوة، ونقوم بقلي الزلابية في الزيت الغزير، ثم ترفع وتقدم في طبق التقديم ويرش عليها السكر المطحون، أو يتم وضعها في القطر البارد.

مكونات عمل قطر الزلابية

نحتاج إلى 2 كوب من السكر + 2 كوب من الماء+ فانيليا+ عصير الليمون، ونضع المكونات كلها معاً في وعاء وترفع على النار حتى تغلي المكونات ويختفي السكر، نهدي النار تماماً ويترك الخليط قليلاً ليثقل.