نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نيولوك العيد.. صبغ الحواجب في البيت على طريقة المحترفين وبكل اسرار البيوتي سنتر لأجمل إطلالة مميزة في المقال التالي

عمر شويل - جدة ينصح غالبية عظمى من الأطباء باستخدام صبغات بمكونات طبيعية على الحواجب، وذلك بهدف الحفاظ عليها من التساقط، والذي يتسبب فيه استخدام الصبغات الكيميائية، وبناء على ذلك سنقوم بسرد طرق صبغ الحواجب في البيت بسهولة داخل هذا المقال. صبغ الحواجب في البيت إليكم الصبغات الطبيعية للحواجب بالمنزل بأكثر من لون مختلف بهذا الشكل الآتي ذكره: صبغ الحواجب طبيعياً لكي نصل إلى لون الحواجب البني الغامق، فهذا الأمر يتطلب الالتزام بالمكونات وخطوات التحضير الآتي ذكرها: المكونات ملعقة صغيرة من الكاكاو.

ملعقتان كبيرتان من القهوة.

ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند.

ملعقة كبيرة من العسل. طريقة التحضير أولًا نقوم بإحضار إناء كبير الحجم ونضع به الكاكاو والقهوة وزيت جوز الهند، وذلك مع تقليب المكونات بصورة مستمرة، حتى نتحصل على قوام متجانس.

ثم نقوم بوضع العسل إلى الخليط، وذلك مع الخلط باستمرار، وبعد ذلك نقوم بوضع الخليط على الحواجب بشكل كامل.

ويتم ترك الخليط على الحواجب لفترة زمنية تصل إلى حوالي تلت ساعة.

ثم نقوم بغسل الحواجب بالماء الفاتر، وبعدها سنتحصل على اللن البني الغامق المميز بمكونات طبيعية. صبغة الحواجب في المنزل لكي نتوصل إلى درجة اللون القمحي للحواجب، فهذا الأمر يتطلب الالتزام بكافة المكونات وخطوات التحضير الآتي ذكرها: المكونات ملعقة صغيرة من الكاكاو الخام.

ملعقة صغيرة من جل الألوفيرا.

كبسولة فيتامين ه.

قرص فحم مطحون ناعم. طريقة التحضير في البداية نقوم بإحضار وعاء صغير الحجم، ونضيف به كافة المكونات معًا، ونقوم بمزجها بشكل جيد، حتى نتحصل على قوام متماسك ومتجانس.

ثم نقوم باستخدام ماسكارا لكي نقوم بتوزيع الخليط على الحواجب بالصورة الصحيحة.

ومن بعدها نقوم بترك الخليط على الحواجب لمدة زمنية تقدر بحوالي ثلث ساعة.

ثم نقوم بغسل الحواجب بالماء الدافئ، فسوف نتحصل بعدها على اللون القمحي المميز للحواجب. وبالتالي نستطيع أن نقول وداعًا لاستخدام الصبغات الكيميائية لصبغ الحواجب، لكن بعد عرضنا لمقال صبغ الحواجب في البيت، فسيكون باستطاعتنا تجهيز الصبغات بمكونات طبيعية فقط لا يكون لها أي أثر جانبي على الحواجب، وذلك عن تجربة شخصية.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر نيولوك العيد.. صبغ الحواجب في البيت على طريقة المحترفين وبكل اسرار البيوتي سنتر لأجمل إطلالة مميزة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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