إعملي كفتة الفراخ وكفتة اللحمة الشهية بسهولة وبطريقة صحية وأضمن من المطاعم

كفتة اللحمة وكفتة الفراخ من أحلي وأطعم أنواع اللحوم المشوية والمشهورة والمنتشرة في جميع أنحاء العالم العربي، والتي تتمتع بطعمها الرائع والشهي والذي يحب تناوله جميع أفراد الأسرة وخاصة الأطفال، والذين يقبلون على تناولها بشكل كبير وخاصة في شهر رمضان الكريم والكفتة من أحلي الوجبات سريعة التحضير، وكما أنها من أهم الأكلات التي يقبل عليها جميع أفراد الأسرة وخاصة الأطفال، وهي مفضل تناولها بجانب البطاطس المقلية والمكرونة الاسباجيتي بجانب طبق من الطحينة البيضاء والسلطة الحمراء، وهناك العديد من السيدات اللاتي لا يعرفن طريقة عملها ولذلك فإننا نقدم لك عزيزتي أفضل وأسهل طريقة صحية وبالمنزل لعمل أحلي وأطعم كفتة الفراخ وكفتة اللحمة،

طريقة عمل كفتة الفراخ ومكوناتها

ونقدم لك عزيزتي أفضل وأسهل طريقة لعمل ألذ وأطعم كفتة الفراخ الشهية، وذلك من خلال طريقتنا المميزة والتي يتم عملها في المنزل وذلك لضمان صنعه بطريقة سليمة وصحية ومفيدة لجميع أفراد الأسرة، ودائما ما نؤكد على ضرورة عملها في المنزل وذلك للتأكد من المكونات الغذائية المضافة إلى طريقة عملها، وإختيار أفضلها وذلك من الناحية الصحية والغذائية والمفيدة للصحة العامة والجسم، وذلك للحفاظ على صحة وسلامة افراد الاسرة وخاصة الأطفال والذين يحتاجون إلى التغذية السليمة والصحية وذلك لبناء أجسامهم بطريقة سليمة وصحية، ودائما ما ننصح بضرورة عمل الكفتة في المنزل وذلك لضمان صنعه بطريقة صحية، وذلك في ظل الظروف العالمية الراهنة والتي انتشرت فيها العديد من الأمراض المعدية والخطيرة على صحة وسلامة افراد الاسرة وخاصة الأطفال.

المكونات

ثلاث صدور من الفراخ المخلية.

ثمرتان أثنتان من البصل. َ

ثمرة واحدة من الفلفل الأخضر.

ثلاث ملاعق كبيرة من البقسماط الناعم.

ملعقة صغيرة واحدة من الملح.

ملعقة صغيرة من بهارات الفراخ.

طريقة التحضير

نحضر أولا صدور الفراخ ونقوم بخليها جيدا من العظام، ثم ننقعها في وعاء كبير مملوء بالماء والخل والليمون والملح وننقع صدور الدجاج المخلية لمدة ربع ساعة.

ثم نحضر المفرمة الكهربائية، ونضع بها صدور الفراخ المخلية، ثم نضيف إليها ثمرتان البصل بعد تقطيعها قطع صغيرة، ونضيف إليها ثمرة الفلفل الأخضر بعد تقطيعها صغيرا ونقوم بتشغيل المفرمة الكهربائية ونستمر في طحن هذه المكونات ببعضها جيدا حتي نحصل علي عجينة من الفراخ.

ثم نفرغ عجينة الفراخ من المفرمة ونضعها في وعاء كبير ونضيف إليها ملعقة صغيرة من الملح والبهارات ونعجنها جيدا حتي تختلط عجينة الفراخ مع البهارات المضافة، ثم نقوم بعمل كفتة الفراخ علي شكل أصابع حتي نفاذ الكمية.

ثم نحضر صينية ونقوم بدهنها بملعقة من الزيت، ونضيف بها أصابع الكفتة، ونقوم بتشغيل الفرن ونضع بها صينية كفتة الفراخ ولكن بعد تسخين الفرن جيدا، ونترك صينية كفتة الفراخ في الفرن حتى تنضج، ثم نخرجها من الفرن وتقدم في طبق تقديم وتصبح جاهزة لتناولها.

طريقة لعمل كفتة اللحمة ومكوناتها

المكونات

نصف كيلو من اللحمة المفرومة.

ثلاث حبات من البصل.

حبتين من الفلفل الأخضر.

ملعقة صغيرة من الملح.

نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

ملعقة كبيرة من بهارات اللحمة.

ملعقة صغيرة من الزيت.

ملعقتين كبيرتين من السمنة.

طريقة التحضير