نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل البط المتبل في البيت بنفس طريقة المطاعم في المقال التالي
تزداد العزومات والولائم خلال شهر رمضان المبارك بين الأهل والأحباب، وتحرص كل ربة منزل على تقديم أفضل ما لديها لضيوفها، وتظهر خبراتها المختلفة في عمل الوصفات الرائعة، ونجد أن البط من الاكلات الدسمة التي تتواجد على سفرة رمضان في العزومات والولائم، وهناك الكثير من الوصفات التي يتم إعداد البط بها، ولكن دائما ربة البيت ترغب في تقديمه بالطريقة التي تعتمد عليها المطاعم، لذلك قررنا أن نقدم لكم في هذا المقال طريقة عمل البط المتبل بخطوات بسيطة وسهلة بنفس طريقة المطاعم.
طريقة البط المتبل
البط يعتبر من أفضل أنواع الطيور التي يتمتع بطعم رائع للغاية، وهو من الأكلات المرتبطة بعزومات شهر رمضان، وعادة ما يتم تقديمه بالطرق التقليدية، ولكن المطاعم تبدع وتبتكر في الطرق المختلفة لعمل البط، ومنها البط المتبل وهي طريقة رائعة جداً.
مكونات البط المتبل
- بطة وزن 2 كيلو ونصف.
- بصلة مبشورة.
- كيلو أرز مصري.
- حبهان.
- ملح وفلفل اسود.
- عصير ليمون.
- بصل مفروم.
- ثوم مفروم.
- كبابة صيني.
- مكعب مرقة.
- ماء ساخن.
- قرفة.
طريقة تحضير البط المتبل
- في البداية نقوم بتنظيف البطة جيداً وإزالة الزوائد منها، وتنقع في محلول من الماء والملح والخل وعصير الليمون للتخلص من رائحة الزفرة.
- نحضر حلة ونضع بها الزيت ونشوح البصل مع كبدة البطة، ونقلب جيدا.
- نضيف الملح والفلفل الاسود مع التقليب لدقائق، ثم نضع الثوم المفروم والقرفة ومكعب المرق وكبابة صيني، ونحرص على تقليب المكونات معاً.
- نضيف الأرز المغسول ونقلب حتى يتجانس مع باقي المكونات.
- نضيف الماء حتى يتغطى الأرز، ويترك يغلي ليتشرب ثم نهدي النار.
- يتم حشو البطة من الداخل بالحشو المجهز، ونقوم بغلقها من خلال خلة الأسنان.
- نحضر حلة كبيرة ونضع بها ماء ساخن والبهارات والحبهان وورق اللوري والمستكة، ثم نضع البطة لتنضج.
- نخرج البطة من الشوربة وتحمر في الفرن بعد أن تدهن بالليمون والكاتشب، ثم تقدم بألف هنا.
كيفية تتبيل البطة قبل حشوها
- في وعاء نضع البصل المفروم مع الحبهان وعصير الليمون والملح والفلفل ونقلبهما.
- ثم نقوم بتتبيلة البطة بالخليط المجهزة من الداخل والخارج وتترك قليلاً قبل حشوها.
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