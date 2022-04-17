5 تقينات ذكية ممكن تساعدك على تخفيف التوتر بسرعة

نسبة كبيرة من الاشخاص على مستوى العالم بيعانوا من اضطرابات القلق والتوتر ، وحوالي 77% من الاشخاص من اللي بيعانوا من زيادة في مستويات التوتر بيحصل عندهم اثار سلبية على صحتهم الجسدية ، والنهاردة من خلال موضوعنا هنشارك معاكم تقنيات لتخفيف التوتر بشكل سريع.

تقنيات لتخفيف التوتر:

1- الطريقة اليابانية القديمة:

حسب التقنية دي ، صوابعنا الخمسة بتعبر عن مشاعر وعواطف مختلفة:

– الابهام: بيساعد على التخلص من القلق والتوتر.

– السبابة: يمثل مخاوفك.

– الوسطى: ممكن محاربة الغضب والاحساس بالمرارة بالصوباع ده.

– البنصر: بيخلصك من الحزن والاكتئاب.

– الخنصر: المكان اللي فيه احترامك لذاتك ، والضغط عليه بيديكي احساس بالتفاؤل في الحياة.

امسكي كل صوباع بقبضة ايدك:

– طريقة العلاج الخطوة الاولى فيها بتكون انك تمسكي كل صوباع بايدك المعاكسة ، وتمسكيه بقبضة ضيقة اوي يعني تضغطي عليه بشكل قوي ، ابدأي بالصوباع الابهام وكرري نفس الطريقة مع كل صوباع.

– امسكي كل صوباع لمدة 1 – 2 دقيقة ، بعد مرور الوقت ، هتبدأي تحسي بنبضك ، وفي الوقت ده هتعرفي ان التقنية بالفعل شغالة او بتأدي وظيفتها.

– تقدري تكرري التمرين دي يوميا ، وهتبدأي تلاحظي مدى قدرتك على التعامل مع التوتر والقلق في حياتك اليومية.

2- اضغطي على منطقة منتصف كف ايدك:

تقدري تجمعي ما بين تمرين الصوباع اللي قولناه فوق وطريقة الضغط دي ، ممكن بكل بساطة تضغطي في منتصف كف ايدك بابهام ايدك التانية لمدة دقيقة واحدة على الاقل ، ممكن كمان تدلكي المنطقة دي بحركات عكس اتجاه عقارب الساعة وهتلاحظي انخفاض سريع في معدل ضربات القلب.

3- اعملي تمرين التنفس من البطن:

– الخطوة الاولى هنا انك تشوفي مكان مريح ، سواء كنتي قاعدة او نايمة.

– بعدها حطي ايدك على صدرك ، وايدك التانية على بطنك.

– خدي نفس عميق ، ولكن من خلال بطنك مش صدرك ، بالطريقة دي بطنك هتدفع ايدك لفوق ، ولكن صدرك هيفضل زي ما هو من غير اي حركة.

– ممكن وانتي بتطلعي الزفير شفايفك تبقى ممدودة كأنك هتصفري ، وايدك اللي على بطنك المفروض تنزل اثناء الزفير ، وتقدري تستخدمي الايد دي لدفع كل الهوا خارج بطنك.

– تقدري تكرري التمرين ده من 3 – 10 مرات ، وماتتسرعيش وانتي بتعمليه ، ادي نفسك وقت طويل واتنفسي بعمق ، بعدها لاحظي اللي هتحسي بيه بعد ما تعملي الطريقة دي ، لو لقيتي انها ادت لتحسين معدل ضربات قلبك ، تقدري تستمري انك تعمليها.

4- مارسي التمدد:

في كتير من تمارين التمدد او الاطالة اللي تقدري تعمليها بسهولة في المنزل ، والنهاردة هنشارك معاكم حركتين.

– اقفي بشكل مستقيم والساقين مفتوحين حوالي 3 – 4 اقدام وايديكي ورا ضهرك ، وامسكي طرفين فوطة بايديكي الاتنين ، انحني لقدام مع توجيه راسك للارض ، بعدها حركي ايدك لفوق وتحت وانتي ماسكة الفوطة.

– ممكن كمان تجربي طريقة اللف الشوكي ، هتحتاجي تقعدي بشكل مستقيم على حرف كرسي ، بعدها حطي ايدك اليمين على ضهر الكرسي وايدك الشمال على فخدك اليمين ، استنشقي بعمق ولفي عمودك الفقري ناحية اليمين ، وكرري التمرين للجنب التاني.

5- ممارسة اليقظة:

اليقظة هي الممارسة اللي بنركز فيها بشكل كامل على افكارنا ومشاعرنا ، والموضوع بيتعلق بالتركيز الكامل على حياتك الحالية ، بغض النظر عن شكلها ، وفي طريقة تقدري تعملي بيها ده من خلال التنفس:

– اولا ، لازم تكوني في مكان تقدري تقعدي فيه هادية وتركزي على عقلك الداخلي.

– ركزي على تنفسك من خلال ملاحظة حركة بطنك اثناء الشهيق والزفير ، وانسي اي حاجة تانية ممكن تكون بتزعج عقلك.

– حاولي تثبتي في حالة الهدوء دي لمدة 5 دقايق على الاقل ، وماتخليش اي افكار تانية تدخل لعقلك او تفكيرك ، لازم تركزي بس على تنفسك.

قللي التوتر واتخلصي من آلام الجسم ونشطي عقلك بتكنيك صيني قديم