5 تقينات ذكية ممكن تساعدك على تخفيف التوتر بسرعة

نسبة كبيرة من الاشخاص على مستوى العالم بيعانوا من اضطرابات القلق والتوتر ، وحوالي 77% من الاشخاص من اللي بيعانوا من زيادة في مستويات التوتر بيحصل عندهم اثار سلبية على صحتهم الجسدية ، والنهاردة من خلال موضوعنا هنشارك معاكم تقنيات لتخفيف التوتر بشكل سريع.
تقنيات لتخفيف التوتر:
1- الطريقة اليابانية القديمة:
حسب التقنية دي ، صوابعنا الخمسة بتعبر عن مشاعر وعواطف مختلفة:
– الابهام: بيساعد على التخلص من القلق والتوتر.
– السبابة: يمثل مخاوفك.
– الوسطى: ممكن محاربة الغضب والاحساس بالمرارة بالصوباع ده.
– البنصر: بيخلصك من الحزن والاكتئاب.
– الخنصر: المكان اللي فيه احترامك لذاتك ، والضغط عليه بيديكي احساس بالتفاؤل في الحياة.
امسكي كل صوباع بقبضة ايدك:
– طريقة العلاج الخطوة الاولى فيها بتكون انك تمسكي كل صوباع بايدك المعاكسة ، وتمسكيه بقبضة ضيقة اوي يعني تضغطي عليه بشكل قوي ، ابدأي بالصوباع الابهام وكرري نفس الطريقة مع كل صوباع.
– امسكي كل صوباع لمدة 1 – 2 دقيقة ، بعد مرور الوقت ، هتبدأي تحسي بنبضك ، وفي الوقت ده هتعرفي ان التقنية بالفعل شغالة او بتأدي وظيفتها.
– تقدري تكرري التمرين دي يوميا ، وهتبدأي تلاحظي مدى قدرتك على التعامل مع التوتر والقلق في حياتك اليومية.
2- اضغطي على منطقة منتصف كف ايدك:
تقدري تجمعي ما بين تمرين الصوباع اللي قولناه فوق وطريقة الضغط دي ، ممكن بكل بساطة تضغطي في منتصف كف ايدك بابهام ايدك التانية لمدة دقيقة واحدة على الاقل ، ممكن كمان تدلكي المنطقة دي بحركات عكس اتجاه عقارب الساعة وهتلاحظي انخفاض سريع في معدل ضربات القلب.
3- اعملي تمرين التنفس من البطن:
– الخطوة الاولى هنا انك تشوفي مكان مريح ، سواء كنتي قاعدة او نايمة.
– بعدها حطي ايدك على صدرك ، وايدك التانية على بطنك.
– خدي نفس عميق ، ولكن من خلال بطنك مش صدرك ، بالطريقة دي بطنك هتدفع ايدك لفوق ، ولكن صدرك هيفضل زي ما هو من غير اي حركة.
– ممكن وانتي بتطلعي الزفير شفايفك تبقى ممدودة كأنك هتصفري ، وايدك اللي على بطنك المفروض تنزل اثناء الزفير ، وتقدري تستخدمي الايد دي لدفع كل الهوا خارج بطنك.
– تقدري تكرري التمرين ده من 3 – 10 مرات ، وماتتسرعيش وانتي بتعمليه ، ادي نفسك وقت طويل واتنفسي بعمق ، بعدها لاحظي اللي هتحسي بيه بعد ما تعملي الطريقة دي ، لو لقيتي انها ادت لتحسين معدل ضربات قلبك ، تقدري تستمري انك تعمليها.
4- مارسي التمدد:
في كتير من تمارين التمدد او الاطالة اللي تقدري تعمليها بسهولة في المنزل ، والنهاردة هنشارك معاكم حركتين.
– اقفي بشكل مستقيم والساقين مفتوحين حوالي 3 – 4 اقدام وايديكي ورا ضهرك ، وامسكي طرفين فوطة بايديكي الاتنين ، انحني لقدام مع توجيه راسك للارض ، بعدها حركي ايدك لفوق وتحت وانتي ماسكة الفوطة.
– ممكن كمان تجربي طريقة اللف الشوكي ، هتحتاجي تقعدي بشكل مستقيم على حرف كرسي ، بعدها حطي ايدك اليمين على ضهر الكرسي وايدك الشمال على فخدك اليمين ، استنشقي بعمق ولفي عمودك الفقري ناحية اليمين ، وكرري التمرين للجنب التاني.
5- ممارسة اليقظة:
اليقظة هي الممارسة اللي بنركز فيها بشكل كامل على افكارنا ومشاعرنا ، والموضوع بيتعلق بالتركيز الكامل على حياتك الحالية ، بغض النظر عن شكلها ، وفي طريقة تقدري تعملي بيها ده من خلال التنفس:
– اولا ، لازم تكوني في مكان تقدري تقعدي فيه هادية وتركزي على عقلك الداخلي.
– ركزي على تنفسك من خلال ملاحظة حركة بطنك اثناء الشهيق والزفير ، وانسي اي حاجة تانية ممكن تكون بتزعج عقلك.
– حاولي تثبتي في حالة الهدوء دي لمدة 5 دقايق على الاقل ، وماتخليش اي افكار تانية تدخل لعقلك او تفكيرك ، لازم تركزي بس على تنفسك.
قللي التوتر واتخلصي من آلام الجسم ونشطي عقلك بتكنيك صيني قديم
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