قبل إضافة الفلفل الأسود إلي طعامك عليك معرفة ما يفعله في جسدك

الفلفل الأسود المضاف لأغلب الطعام التي نتناولها، والذي ترجع أصوله إلى الهند من نبتة متسلقة تزرع من أجل ثمارها المغطاة بالبذور، ولماذا أصبح أساسي مثله مثل الملح في أغلب الأطعمة ووجباتنا الأساسية، فهو يضيف طعم شهي حارق نسبيا للطعام ومن التوابل المهمة لدي الكثير، كما أنه معروف عنه أهميته في التخلص من أي رائحة أو طعم غير مرغوب فيه عند إضافته للبيض أو اللحوم والدواجن، لذلك سنتعرف أكثر على هذا النوع من التوابل بشكل أكبر اليوم في هذا المقال.

ما لا تعرفه عن الفلفل الأسود

فوائد الفلفل الأسود

عند تناول الفلفل الأسود في الطعام بالكميات المعتدلة المرغوب فيها، فإن الجسم يحصل على الفوائد الآتية منه:

يساعد على تهدئة السعال. يعمل على تحسين أداء الجهاز الهضمي،وذلك عن طريق تحفيز أنزيمات البنكرياس والأمعاء. له تأثير كبير على تقليل الوزن. مضاد للبكتيريا والعدوي الفيروسية. يساهم في الإقلاع عن التدخين. يزيد من إمتصاص الجسم للعناصر الغذائية والفيتامينات. يضر من البول ويعمل على التخلص من السوائل الزائدة في الجسم، وبالتالي يعالج من انحباس البول. له خصائص مضادة للأكسدة والتي بدورها تعمل على حماية الإنسان من مراض كثيرة.

أضرار الفلفل الأسود