نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل سلطة الكول سلو مثل المحترفين فالمحلات في المقال التالي

سلطة الكول سلو من أنواع السلطات التي نذهب إلى المطاعم مخصوص لتناولها لطعمها اللذيذ والتي تحتوي على عناصر غذائية مفيدة جدا لصحة الجسم وغنية بالفيتامينات الموجودة بالكرنب المخصص للسلطة والجزر المفيد ولكن ندفع فيها مبالغ كبيرة بجانب وجبات الطعام واليوم سوف أعرفك على سر أشهر المطاعم في تحضير وإعداد سلطة الكول سلو وهي طريقة سهلة وغير مكلفة نهائيا ويمكنك تقديمها بجانب السندوتشات والدجاج المشوي والكفتة المشوية وتصلح لجميع المناسبات والعزائم. مقادير تحضير سلطة الكول سلو في المنزل: نصف كرنبة متوسطة.

2 ملعقة من البصل الأبيض المسكر المفروم.

جزرة واحدة كبيرة.

5 ملاعق كبيرة من المايونيز.

2 ملعقة كبيرة من الزبادي.

5 ملاعق كبيرة ممسوحة من السكر.

عصير نصف ليمونة.

2 ملعقة كبيرة من الخل الأبيض أو خل التفاح.

نصف ملعقة صغيرة من الملح.

نصف ملعقة صغيرة من الثوم البودر.

نصف ملعقة صغيرة من البصل البودر.

نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

2 ملعقة كبيرة من الزيت. طريقة تحضير سلطة الكول سلو في المنزل: أولا نقوم بإحضار كرنبة المخصصة للسلطة ونقوم بقطعها إلى نصفين. ونستخدم نصف كرنبة فقط ونقطعها إلى شرائح طولية رفيعة. ثم نقوم بإحضار محضر الطعام ونفرم شرائح الكرنب فرمة واحدة فقط ثم نضعها في وعار كبير. ونقوم ببشر الجزرة بشرا ناعما ثم نقوم بفرم البصل الأبيض المسكر ونصفيه من ماء البصل. ونأخذ منه ملعقتين فقط ونضيف البصل والجزر إلى وعاء الكرنب ونقلبهم معا، ثم نقوم بتحضير صوص سلطة الكول سلو في وعاء عميق. نقوم بوضع خمس ملاعق من المايونيز وملعقتين كبيرتين من الزبادي وخمس ملاعق من السكر وملعقتين من خل التفاح أو الخل الأبيض. نضيف الملح والفلفل الأسود والبصل البودر والثوم البودر وملعقتين كبيرتين من الزيت. ونقوم بخلطهم جيدا بواسطة المضرب اليدوي ونتأكد أننا قد أذبنا السكر جيدا في الصوص. ثم نقوم بإضافة الصوص إلى الكرنب المفروم والجزر والبصل ونقوم بالتقليب جيدا حتى تتشرب السلطة كلها بالصوص. ثم نقوم بتغطيتها بإسترتش بلاستيكي وندخلها الثلاجة لمدة يوم كامل أو لمدة ثلاث ساعات على الأقل قبل التقديم. عمر شويل - جدة طريقة عمل سلطة الكول سلو مثل المحترفين فالمحلات - ثقفني

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