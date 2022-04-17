نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تحذير صحي شديد.. أضرار نقص فيتامين د بالجسم يصيبك بأمراض تؤدي إلى الموت وكيفية تعويضه سريعا في المقال التالي
نقص فيتامين د أصبح من أكثر الأمراض التى يعانى منها الكبار والصغار، حيث يسبب آلام للجسم شديدة وضعف العظام وهشاشتها، والمعاناة من آلام الظهر المستمرة وعدم التركيز والنسيان بشكل سريع وآلام العظام والمفاصل وضعف النظر وغيرها من الأمراض الجسدية التى تصيب الإنسان نتيجة عدم تناول طعام صحى، حيث لا يتناول الكثير من الأشخاص الأطعمة الغنية بفيتامين د، مما يسبب الإصابة بنقص شديد فى هذا الفيتامين المسئول عن بناء عضلات الجسم، وقد يسبب نقصه بشدة إلى موت الإنسان أو الإصابة بأمراض خطيرة، لذا حرصنا أن نوضح لكم أضرار نقص فيتامين د بالجسم، والأطعمة التى تساعد فى ارتفاع نسبته.
أضرار نقص فيتامين د بالجسم
يقوم فيتامين د بدور كبير فى الجسم، حيث يساهم فى امتصاص المعادن فى الأمعاء، ويقلل من خسارة هذه المعادن المفيدة، وبناء جسم صحى وتغذية العظام بالفتيامينات الهامة، ويقوى الجهاز المناعي ويقلل من نمو الخلايا السرطانية الضارة، ولكن نقص هذه الفتيامين يسبب الإصابة بالآلم المفاصل والتعب المستمر والشعور بعدم الراحة وغيرها من الأمراض التي سوف نوضحها.
- ضعف العظام والإصابة بالهشاشة.
- الإصابة بضعف فى الجهاز المناعي.
- عدم التركيز وضعف الذاكرة.
- التهابات العظام والمفاصل المستمرة.
- ارتفاع ضغط الدم والإصابة بأمراض القلب.
- الإصابة بضعف النظر.
- آلام الظهر وعدم القدرة على النوم أو الجلوس بشكل مناسب.
- سد الشهية وعدم الراحة عند تناول الطعام.
الأطعمة الغنية بفيتامين د
عند التأكد من الإصابة بنقص فيتامين د، بعد إجراء الفحص الطبي ينصح الطبيب دائما بضرورة تناول الأطعمة الغنية بفيتامين د والتى تعوض الجسم بهذا الفتيامين، وخاصة الأطعمة الطبيعية وتجنب الأدوية الكيميائية، لذا لابد من تناول الأطعمة التى سوف نوضحها لكم لتساعدكم على التخلص من مشكلة نقص فيتامين د بالجسم.
- كافة الأسماك وخاصة السلمون والماكريل والتونة.
- البيض يحتوى على نسبة عالية من فيتامين د.
- الحليب ينصح بتناول كوبين بشكل يومي من الحليب.
- التعرض لأشعة الشمس بشكل يومي فهو غنية بشكل كبير بفتيامين د.
- تناول زيت السمك.
- الكبد والتى تحتوى على فيتامين د الذى يفيد الجسم ويحميه من الإصابة بأمراض نقص الفيتامين.
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