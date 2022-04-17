طريقة عمل اللحمة الباردة بالصوص البني

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اللحمة الباردة من الأكلات التي تقدم في كل العزومات والمناسبات وخاصة في عزومات شهر رمضان الكريم واليوم سوف أقدم لكي طريقة عمل اللحمة الباردة بعرق الرستو المميز بطريقة أشهر المطاعم في تقديم اللحمة الباردة وبصوص بني خطير ستبهرين به كل ضيوفك. مكونات تحضير اللحمة الباردة بطريقة المطاعم: عرق رستو بوزن كيلو جرام واحد.

6 حبات من الجزر المقطع طوليا.

فصوص من الثوم سليمة.

فلفل أسود حصى.

حبهان.

ملح.

فلفل أسود ناعم.

السبع بهارات.

6 ملاعق كبيرة من الزبدة.

بصل.

روزماري فريش.

زنجبيل فريش.

ورق لورا.

مستكة.

حبة طماطم.

4 ملاعق كبيرة من الدقيق.

6 أكواب من شوربة عرق الرستو.

كوب من كريمة الطبخ.

4 حبات بطاطس.

4 حبات من المشروم الفريش.

ربع كوب من ويشتر شاير صوص. طريقة تحضير اللحمة الباردة بطريقة المطاعم: نقوم بإحضار عرق الرستو ونقوم بعمل فتحات بالطول فيه من الجانبين ثم نقوم بحشو هذه الفتحات بالجزر. ثم نقوم بعمل فتحات صغيرة بواسطة السكينة ونقوم بحشوها بفصوص الثوم أو الحبهان أو الفلفل الأسود الحصى. نحضر خيط سميك ونقوم بربط عرق الرستو بشكل طولي ثم دائري ونقوم بإحكام الخيط عليه. ثم نقوم بتتبيل عرق الرستو بالملح والفلفل الأسود والسبع بهارات نضع جريل أو طاسة على النار وتكون ساخنة جدا ونضع فيها ملعقة كبيرة من الزبدة وبصل وثوم فصوص وورق لورا وحبهان وجنزبيل فريش وروزماري فريش ثم نقوم بوضع عرق الرستو. ونقوم بتقليبه من جميع الجوانب كل دقيقتين. ثم نقوم بوضع إناء كبير على النار ونضع فيه بصل وطماطم وفلفل أسود وورق لورا وحبهان وجزر ثم نضيف لهم عرق الرستو ونتركه على نار متوسطة لمدة ساعتين ونصف وبعد تمام النضج نقوم بإحضار ورق زبدة وورق فويل ونقوم بلف عرق الرستو بهم جيدا. وندخله الفريزر لكي يبرد تماما وفي هذه الأثناء نقوم بتجهيز الصوص البني للحمة الباردة. في طاسة على النار نقوم بوضع ثلاث ملاعق كبيرة من الزبدة ونضيف عليها كمية الدقيق ونقوم بتقليب الدقيق مع الزبدة جيدا. حتى يصل إلى الدقيق للون الذهبي أو البني ثم نضيف عليها ست أكواب من شوربة اللحمة الباردة وربع كوب من ويشتر شاير صوص. ثم نضيف كوب من كريمة الطبخ ونقوم بالتقليب بإستمرار حتى نحصل على قوام مظبوط. ثم نقوم بتقطيع أربع حبات من البطاطس. ونقوم بقليهم في زيت ساخن نصف قلية ثم نقوم بتقطيع أربع حبات من الجزر. ثم نقوم بقلي الجزر نصف قلية، ثم نقوم بإخراج اللحمة الباردة من الفريزر بعد تبريدها جيدا وننزع عنها الخيط الغليظ الذي سبق أن ربطنا به عرق الرستو. ثم نقوم بتقطيع اللحمة الباردة شرائح ثم نقوم بإحضار صينية بيركس مقاس 30 سم ونضع فيها نصف الكمية من صوص اللحمة الباردة البني. ثم نقوم بوضع اللحمة الباردة في الصينية فوق الصوص البني ووضع الجزر المقلي والبطاطس المقلية ونضع المشروم الفريش. ثم نضيف باقى كمية الصوص البني ثم نقوم بإدخال الصينية لفرن ساخن مسبقا على درجة حرارة 200 درجة مئوية لمدة عشرون دقيقة ثم نقدمها بجانب الأرز البسمتي. عمر شويل - جدة طريقة عمل اللحمة الباردة بالصوص البني - ثقفني

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