خطأ فادح يرتكبه الجميع.. احذر وضع البيض فى باب الثلاجة حتى لا يحدث في جسمك هذه الأعراض

البيض من الوجبات الأساسية التى تحرص الأمهات على تقديمها لجميع أفراد الأسرة أثناء تناول وجبة الفطار أو العشاء، فهو غنى بالبروتينات التى تفيد الجسم، ويساعد فى بناء عضلات الجسم وتكوين عظام صحية وتقوية مناعة الجسم، فلا يمكن الاستغناء عنه، وينصح الأطباء دائما بتقديمه للأطفال ليساعد على بناء أجسامهم بشكل صحى، وتقوم معظم الأمهات بشراء كمية من البيض عند التسوق ووضعه فى باب الثلاجة للحفاظ عليه، وحتى تتمكن من طهيه لفترة بدلا من الشراء بشكل يومي، ولكن هذه العادة تسبب أضرار على صحة الإنسان، حيث تزيد هذه الطريقة من نمو البكتيريا بشكل كبير.

احذر وضع البيض فى باب الثلاجة

لا تستغنى الأمهات عن البيض، فهو وجبة بروتين يومية للكثير وخاصة ممارسي الرياضة والراغبين فى بناء عضلات صحية، حيث يحتاج البيض عند حفظه إلى درجة حرارة 4 درجة مئوية لمنع نمو البكتيريا الضارة عليه، ولكن عند وضعه فى باب الثلاجة لحفظه تكون درجة البرودة عالية، مما يسبب نمو البكتيريا الضارة على القشرة الخارجية والتى من الممكن أن تتغلغل إلى البيض من الداخل وتضر بصحة الإنسان عند تناوله، وقد تسبب إصابة الشخص بالاسهال وارتفاع درجة الحرارة وآلام المعدة، لذلك يفضل شرائه بشكل يومي.

تعليمات هامة عند شراء البيض

هناك تعليمات هامة لابد على الجميع إتباعها عند شراء البيض، وتجنب تراكمه فى باب الثلاجة للحفاظ على صحة الإنسان وتجنب الإصابة بالأمراض التى ذكرناها، فلابد من إتباع الإرشادات التالية عند شراء البيض.