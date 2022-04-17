نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خطأ فادح يرتكبه الجميع.. احذر وضع البيض فى باب الثلاجة حتى لا يحدث في جسمك هذه الأعراض في المقال التالي
البيض من الوجبات الأساسية التى تحرص الأمهات على تقديمها لجميع أفراد الأسرة أثناء تناول وجبة الفطار أو العشاء، فهو غنى بالبروتينات التى تفيد الجسم، ويساعد فى بناء عضلات الجسم وتكوين عظام صحية وتقوية مناعة الجسم، فلا يمكن الاستغناء عنه، وينصح الأطباء دائما بتقديمه للأطفال ليساعد على بناء أجسامهم بشكل صحى، وتقوم معظم الأمهات بشراء كمية من البيض عند التسوق ووضعه فى باب الثلاجة للحفاظ عليه، وحتى تتمكن من طهيه لفترة بدلا من الشراء بشكل يومي، ولكن هذه العادة تسبب أضرار على صحة الإنسان، حيث تزيد هذه الطريقة من نمو البكتيريا بشكل كبير.
احذر وضع البيض فى باب الثلاجة
لا تستغنى الأمهات عن البيض، فهو وجبة بروتين يومية للكثير وخاصة ممارسي الرياضة والراغبين فى بناء عضلات صحية، حيث يحتاج البيض عند حفظه إلى درجة حرارة 4 درجة مئوية لمنع نمو البكتيريا الضارة عليه، ولكن عند وضعه فى باب الثلاجة لحفظه تكون درجة البرودة عالية، مما يسبب نمو البكتيريا الضارة على القشرة الخارجية والتى من الممكن أن تتغلغل إلى البيض من الداخل وتضر بصحة الإنسان عند تناوله، وقد تسبب إصابة الشخص بالاسهال وارتفاع درجة الحرارة وآلام المعدة، لذلك يفضل شرائه بشكل يومي.
تعليمات هامة عند شراء البيض
هناك تعليمات هامة لابد على الجميع إتباعها عند شراء البيض، وتجنب تراكمه فى باب الثلاجة للحفاظ على صحة الإنسان وتجنب الإصابة بالأمراض التى ذكرناها، فلابد من إتباع الإرشادات التالية عند شراء البيض.
- لابد من تجنب غسل البيض عند شرائه، لعدم تعرضه لاختراق البكتيريا.
- حفظ البيض فور شرائه فى علبة كارتون أو بلاستيك محكمة الغلق فى الرف العلوى للثلاجة.
- يتم غسل البيض بالماء والخل قبل الإستعمال مباشرة.
- يفضل ترك البيض بعد إخراجه من الثلاجة حتى يصبح فى درجة حرارة الغرفة لتجنب كسره أثناء السلق.
- عند سلق البيض لا تزيد مدة السلقان عن عشر دقائق، ويفضل إضافة ملعقة من الخل والملح للبيض عند السلق.
- ينصح بتناول البيض بعد السلق مباشرة ليفيد الجسم بفوائد عالية، وامداده بعناصر غذائية عالية.
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