أسهل طريقة احترافية لعمل بيتي فور المحلات في المنزل بأقل التكاليف ونكهة لذيذة جميع الأطعمة

طريقة عمل بيتى فور المحلات فى المنزل، تبحث عنها جميع الأمهات، حيث يعشق جميع الأشخاص البيتي فور، فهو خفيف وشهي ومميز فى طعمه، ويضاف إليه الشكولاته والمكسرات التى يفضلها الجميع، لذا يتسائل عنه جميع أفراد الأسرة وتحرص الأمهات على شرائه، ولكن تحتاج بعض الأسر إلى كميات وهو مرتفع الثمن، وكذلك عدم ضمان نظافة أدوات العجن فى المحلات، ومع قرب عيد الفطر المبارك تفضل الأمهات تحضير جميع أنواع حلويات العيد ومن بينها البيتي فور، لذلك تبحث الأمهات عن طريقة تحضيره مثل المحلات بالضبط، وهذه الطريقة سوف نوضحها لكم لعدم شرائه من المحلات.

مكونات عمل بيتى فور المحلات فى المنزل

يعتبر البيتي فور من الحلويات التى ظهرت فى فرنسا، ولكن مع مرور الزمن انتقلت تلك الحلويات إلى مصر وأصبح الجميع يعشق تناولها، فهى كرات بسكوت صغيرة مغطاه بالشكولاته والمكسرات التى يحبها الكثير، ويمكن تناوله فى الصباح بجانب كوب من الشاى أو القهوة، أو تقديمه فى المناسبات، حيث نحتاج إلى المكونات التالية لتحضير البيتي فور مثل المحلات.

نصف كيلو من الدقيق ما يعادل أربع أكواب.

زبدة مقدار كوبان.

كوب من السكر الناعم واحد.

بيكنج بودر ملعقتين كبيرتين.

ملعقة فانيليا صغيرة.

3 ملاعق كبيرة من الكاكاو.

شوكولاته للتزيين.

مكسرات حسب الرغبة.

بيض أربعة كبار الحجم.

طريقة تحضير البيتي فور فى المنزل

بمجرد خلط المكونات بالطريقة الصحيحة التى سوف نوضحها نحصل على قوام عجينة البيتي فور مثل المحلات، ويتم طهيه بشكل سريع، ونقوم بإضافة الشكولاته والمكسرات ونحصل على أفضل بيتي فور منزلى مميز فى الطعم والرائحة والمذاق، وبأدوات نظيفة ومضمونة.