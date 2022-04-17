نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خطوات عمل البسكوت في المنزل مش هتبطلي تعمليه طول السنة في المقال التالي
مع اقتراب موعد عيد الفطر المبارك يتم تحضير الكثير من التجهيزات والاستعدادات لاستقبال هذا العيد، وأكثر ما يتميز به هذا الشهر منذ قديم الزمان هو الكحك والبسكويت، حيث يعتبر هذا من العادات المرتبطة بعيد الفطر، ومن الممكن أن يتم تحضير هذه الحلويات وخاصةً البسكويت في المنزل بمكونات بسيطة ومتوفرة وأيضاً يعطي مذاق رائع، كما أن تحضيره في المنزل يضمن نظافته بدلاً من شرائه من الخارج من مصادر غير موثوقة.
طريقة تحضير البسكويت في المنزل
المكونات اللازمة
- ربع كيلو لبن.
- كوبان من الدقيق الأبيض.
- ملعقة صغيرة من الفانيليا.
- ملعقة صغيرة من البيكينج بودر.
- بيضة.
- ملعقة صغيرة من الملح.
- نصف كوب من الزبدة السائلة.
- ملعقة صغيرة من النشادر.
- ملعقة كبيرة من النشا.
خطوات التحضير
- في وعاء عميق يتم وضع السكر البودر مع الزبدة وباستخدام المضرب الكهربائي يتم خفق المكونات مع بعضها جيداً.
- يضاف إلى الخليط السابق البيض ثم يتم التقليب وبعدها يتم إضافة الفانيليا، مع استمرار تقليب المكونات يتم إضافة كمية النشادر على شكل سلسلة.
- في وعاء آخر يتم إضافة المكونات الناشفة مثل الدقيق والملح والبيكنج بودر وتقليب المكونات مع بعضها جيداً ثم يتم إضافة النشا إلى هذا الخليط مع استمرار عملية التقليب.
- يتم إضافة اللبن إلى هذا الوعاء مع التقليب وذلك حتى يتم الحصول على عجينة ممزوجة المكونات وقوامها متماسك.
- باستخدام بعض القطاعات الخاصة بالبسكويت يتم تشكيل هذه العجينة حسب الرغبة، ثم يتم إدخالها للفرن على درجة حرارة متوسطة، ولكن يجب أن يتم تسخين الفرن قبل أن يتم إدخال صاج البسكوت.
فوائد بسكويت العيد
يعتقد البعض أن البسكويت الذي يتم تحضيره مجرد عادات فقط ولكن ما لا يعلمه الكثيرون بأنه من الأطعمة الصحية والذي يحتوي على الكثير من الفوائد للجسم، ومنها ما يأتي:
- يقلل البسكويت من حموضة المعدة بنسبة كبيرة وذلك لأنه يحتوي على كمية من عنصر الصوديوم الذي يعمل كمضاد للحموضة.
- كما أنه يساعد على علاج الإمساك، وذلك لأنه يحتوي على نسبة كبيرة من الألياف التي تساعد على تسهيل سريان الطعام في الأمعاء.
- كما أنه يمنح الجسم الطاقة التي يحتاج إليها وذلك لأنه ملئ بالفيتامينات المختلفة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر خطوات عمل البسكوت في المنزل مش هتبطلي تعمليه طول السنة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.