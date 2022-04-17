خطوات عمل البسكوت في المنزل مش هتبطلي تعمليه طول السنة

مع اقتراب موعد عيد الفطر المبارك يتم تحضير الكثير من التجهيزات والاستعدادات لاستقبال هذا العيد، وأكثر ما يتميز به هذا الشهر منذ قديم الزمان هو الكحك والبسكويت، حيث يعتبر هذا من العادات المرتبطة بعيد الفطر، ومن الممكن أن يتم تحضير هذه الحلويات وخاصةً البسكويت في المنزل بمكونات بسيطة ومتوفرة وأيضاً يعطي مذاق رائع، كما أن تحضيره في المنزل يضمن نظافته بدلاً من شرائه من الخارج من مصادر غير موثوقة.

طريقة تحضير البسكويت في المنزل

المكونات اللازمة

ربع كيلو لبن.

كوبان من الدقيق الأبيض.

ملعقة صغيرة من الفانيليا.

ملعقة صغيرة من البيكينج بودر.

بيضة.

ملعقة صغيرة من الملح.

نصف كوب من الزبدة السائلة.

ملعقة صغيرة من النشادر.

ملعقة كبيرة من النشا.

خطوات التحضير

في وعاء عميق يتم وضع السكر البودر مع الزبدة وباستخدام المضرب الكهربائي يتم خفق المكونات مع بعضها جيداً.

يضاف إلى الخليط السابق البيض ثم يتم التقليب وبعدها يتم إضافة الفانيليا، مع استمرار تقليب المكونات يتم إضافة كمية النشادر على شكل سلسلة.

في وعاء آخر يتم إضافة المكونات الناشفة مثل الدقيق والملح والبيكنج بودر وتقليب المكونات مع بعضها جيداً ثم يتم إضافة النشا إلى هذا الخليط مع استمرار عملية التقليب.

يتم إضافة اللبن إلى هذا الوعاء مع التقليب وذلك حتى يتم الحصول على عجينة ممزوجة المكونات وقوامها متماسك.

باستخدام بعض القطاعات الخاصة بالبسكويت يتم تشكيل هذه العجينة حسب الرغبة، ثم يتم إدخالها للفرن على درجة حرارة متوسطة، ولكن يجب أن يتم تسخين الفرن قبل أن يتم إدخال صاج البسكوت.

فوائد بسكويت العيد

يعتقد البعض أن البسكويت الذي يتم تحضيره مجرد عادات فقط ولكن ما لا يعلمه الكثيرون بأنه من الأطعمة الصحية والذي يحتوي على الكثير من الفوائد للجسم، ومنها ما يأتي: