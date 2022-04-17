نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مثل الجاهز طريقة عمل البيتي فور الناعم بالكيلو بطريقة سهلة ومكونات اقتصادية ومظبوطة 100% وبدون تكاليف وزي المحلات في المقال التالي

عمر شويل - جدة تسعي ربات البيوت في هذه الايام والتي يعد فيها شهر رمضان على نهايته ياان تبحث عن وصفات المخبوزات والحلويات الخاصة بالعيد في منزلها ، وهذا لانها لا تحبذ شراء مخبوزات العيد بل تتقن عملها في بيتها بدلا من شرائها وهذا يرجع الي ارتفاع اسعار الحلويات من الخارج لذا هنا نقدم عمل البيتي فور الناعم والبيتي فور بالكيلو بطريقة الشيف نجلاء الشرشابي بطريقة سهلة وبمكونات اقتصادية وطريقة تحضير سريعه والنتيجة مثل المحلات.

طريق عمل البيتي فور الناعم بالكيلو مثل الجاهز

مكونات عمل بيتي فور بالكيلو :

كيلو من الدقيق

كيلو الا ربع زبدة بدرجة حرارة الغرفة

كوبان من السكر البودر

خمس بياض بيض

ربع كوب من الزيت

ملعقتين كاكاو خام

ملعقة زبدة مع الكاكاو

ملعقة فانيليا

ملعقة بيكنج بودر

لون طعام احمر واخضر

رشة من الملح

مربى النوع المفضل لديك

فورماسيل

شيكولاته سايحة

جوز هند

فول سوداني مجروش

طريقة تحضير البيتي فور بالكيلو :

قومي بخفق كلا من الزبد والسكر مع بعضهم مع اضافة الزيت والفانيليا والبيض الي الخليط واستمرار الخفق ، ثم قومي بمزج المكونات الجافة الدقيق مع البيكنج بودر والملح ثم قومي بتقليبهم سويا حتى تتكون خليط متماسك ولين من العجين ، ثم قسمي الخليك الى اربع اجزاء جزء يخلط مع لون احمر وجزي يخلط مع اللون الاخضر وجزء مع ملعقة الكاكاو بالزبدة وجزء اخير يظل بدون اي اضافات.

ثم قومي بتسخين الفرن على حرارة مئة وثمانون درجة ثم قومي بتشكل البيتي فور عن طريق كيس حلواني او مكبس البيتي فور ثم ترص في الصينية وتدخل الفرن حتى تنضج ، ثم قومي بتزيين البيتي فور بالمربي والشيكولاته السائحة والفورماسيل وجوز الهند وبالهنا

طريقة عمل البيتي فور الناعم

مكونات :

مئتان جرام من الزبدة اللينة

ثمانين جرام من السكر البودر

اثنان صفار بيض

فانيليا

رشة ملح

مئتان جرام من الدقيق

ثمانين جرام من النشا

حليب عند اللزوم

كاكاو خام حسب الرغبة

فورماسيل

شوكلاتة مذابة

طريقة التحضير :

قومي بخفق السكر والزبدة حتى يصبح الخليط كريميا مع اضافة البيض والفانيليا ، ثم قومي بااضافة الدقيق والنشا والملح بالتدريج مع العجن حتى يصبح العجين متماسك وطري

اذا قومتي باضافة الكاكاو الى العجين يجب اضافة قليل من لحليب حتى يتماسك الخليط ثم قومي بتشكيل العجين بشكل البيتي فور الذي ترغبين فيه ثم ادخليه الفرن حتى ينضج ومن ثم قومي بتزيين البيتي فور بالشيوكلاته الذائبة وغمسه في الفورماسيل ويقدم ، يجب اختبار البيتي فور بااداخال القليل من البيتي فور في الفرن للتأكد انه سوف يذوب ام متماسك وان ذاب قومي بااضافة القليل من الدقيق اليه