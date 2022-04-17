طريقة عمل عيش السحور في البيت بدون فرن بالخطوات وأسرار أشهر المخابز

طريقة عمل عيش السحور ، كيف نأكل في السحور، وما الذي يجب الانتباه له أثناء تحضير السحور؟ من أكثر الأسئلة تداولًا وتتنوع الأطباق والأكلات ويظل العيش هو العنصر الأساسي، وبالطبع لأن كل ست بين تريد أن تقدم لأفراد أسرتها كل ما هو مغذي ولذيذ، قررنا اليوم أن نقدم لكِ سيدتي طريقة عمل عيش السحور في البيت بأكثر من طريقة، وثقي أنكِ ستحصلين على طعم مميز وشهي في كل مرة، من الآن لن تشتري العيش مرة أخرى الآن تستطيعين الاستمتاع بطعم العيش الساخن في وجبة السحور أنت وأسرتك في دقائق بسيطة.

الطريقة الأولى: طريقة عمل العيش العربي للسحور

لعمل وصفة عيش السحور اللذيذ لابد من إعداد مجموعة من المقادير والتي تتمثل فيما يلي:-

المكونات

ثلاثة أكواب من الدقيق.

كوب من الحليب الدافئ.

معيار من كوب من الزبادي الطبيعي.

ملعقة كبيرة من الزبدة.

ثلاثة ملاعق كبيرة من الحليب البودرة.

ملعقة كبيرة من الخميرة الفورية.

عدد ملعقة كبيرة من السكر.

نصف ملعقة صغيرة من الملح.

طريقة التحضير

أما عن خطوات تحضيره فهي كالتالي:-