نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل عيش السحور في البيت بدون فرن بالخطوات وأسرار أشهر المخابز في المقال التالي
طريقة عمل عيش السحور ، كيف نأكل في السحور، وما الذي يجب الانتباه له أثناء تحضير السحور؟ من أكثر الأسئلة تداولًا وتتنوع الأطباق والأكلات ويظل العيش هو العنصر الأساسي، وبالطبع لأن كل ست بين تريد أن تقدم لأفراد أسرتها كل ما هو مغذي ولذيذ، قررنا اليوم أن نقدم لكِ سيدتي طريقة عمل عيش السحور في البيت بأكثر من طريقة، وثقي أنكِ ستحصلين على طعم مميز وشهي في كل مرة، من الآن لن تشتري العيش مرة أخرى الآن تستطيعين الاستمتاع بطعم العيش الساخن في وجبة السحور أنت وأسرتك في دقائق بسيطة.
الطريقة الأولى: طريقة عمل العيش العربي للسحور
لعمل وصفة عيش السحور اللذيذ لابد من إعداد مجموعة من المقادير والتي تتمثل فيما يلي:-
المكونات
- ثلاثة أكواب من الدقيق.
- كوب من الحليب الدافئ.
- معيار من كوب من الزبادي الطبيعي.
- ملعقة كبيرة من الزبدة.
- ثلاثة ملاعق كبيرة من الحليب البودرة.
- ملعقة كبيرة من الخميرة الفورية.
- عدد ملعقة كبيرة من السكر.
- نصف ملعقة صغيرة من الملح.
طريقة التحضير
أما عن خطوات تحضيره فهي كالتالي:-
- أولًا:- احضري وعاء عميق أو وعاء العجان إذا كان متوفر لديكِ وضعي به كلًا من معيار الدقيق + الخميرة الفورية + مقدار الحليب البودرة + السكر + الملح ومن ثم اخفقي كل المكونات معًا جيدًا.
- ثانيًا:- ثم أضيفي كلًا من الزبدة + الزيت واستمري في العجن حتى يصبح الخليط متجانس تمامًا.
- ثالثًا:- اسكبي الحليب الدافئ بالتدريج أثناء الخلط حتى يختفي ويصبح لديك عجين متجانس وناعم.
- رابعًا:- استمري في العجن لمدة لا تقل عن 10 دقائق.
- خامسًا:- ثم ارفعيها في بولة مع تغطيتها بفوطة جافة واتركيها في مكان دافئ حتى تختمر ويتضاعف حجمها.
- سادسًا:- بعد تخميرها جيدًا قسمي العجينة إلى 15 كرة، ثم غطي الكرات بقطعة قماش واتركيها مرة أخرى 10 دقائق.
- سابعًا:- ثم افردي عجينة العيش على سطح مرشوش بالدقيق بسمك 4 مم، واتركيها مرة ثالثة حتى تختمر.
- وأخيرًا:- ضعي مقلاة على النار مقاومة للالتصاق حتى تصبح ساخنة ثم ابدئي بخبز العيش عليها حتى يرتفع ويصبح ناضج من جميع الجهات.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر طريقة عمل عيش السحور في البيت بدون فرن بالخطوات وأسرار أشهر المخابز على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.