بأبسط المقادير أصنعي عجينة السمبوسة الرمضانية الأصلية بخطوات سهلة وسريعة

يعد طبق السمبوسك من الأطباق الأساسية التي توجد علي السفرة بجانب أي أكلة وبالتحديد في شهر رمضان المبارك، فهي تتسم بمذاق شهي جدا ولذيذ وطريقة تحضيرها سهلة وسريعة ولا تكون متعبة أو مجهدة وغير ذلك لا تأخذ وقتا طويل لتقديمها وقد توجد عدة طرق مختلفة لعمل السمبوسة، فيمكن أن يتم عملها في الفرن أو يتم قليها على البوتاجاز في كمية زيت مناسبة فقد تتميز السمبوسك بلونها الجذاب ويكون لها قرمشة رائعة، ويمكننا أن نقوم بعجن السمبوسة في البيت أو يتم شرائها جاهزة من المحلات ولكن من الأفضل أن نقوم بعجينة السمبوسة في المنزل.

تقدم الأمهات وجبه متكاملة على المائدة الرمضانية لحصول الجسم على احتياجاته اليومية من الفيتامينات والمعادن، فمن الوجبات الخفيفة الغنية هى السمبوسة التى تشتهر وتتميز على المائدة الرمضانية بشكل يومى فإنها من اجمل الوجبات التى لها شعبية كبيرة فى كل منزل مصرى وله فوائد كثيرة تساعد على سهولة الهضم وتعالج الحموضة وحرقة المعدة وتسهل عملية التمثيل الغذائي وتعالج الأنيميا وتقوى الزاكرة .

الكثير منا لا يعرفون مكونات عجينة السمبوسة الرقيقة ذات الشكل المثلث الجميل، لذلك نقدم لكى اسهل طريقه لعمل عجينة السمبوسة بنفس نعومة قوامها، ومكوناتها المظبوطه لإعدادها داخل المنزل و توفير شرائها بأسعار عالية من المخابز المختصه لتجهيزها، فإنها من أهم المعجنات التى تتعدد الحشوات اللذيذه لها .مكونات عجينة السمبوسة الرمضانية الكثير من السيدات لا تعرف مكونات ومستلزمات عجينة السمبوسة الرقيقة ذات الشكل المثلث الجميل، لذلك نقدم لكى اسهل طريقه لاعداد عجينة السمبوسة بنفس جودة وطعم الجاهزه بداخل المنزل ولا تحتاج منك اى مجهود أو مكونات كثيره فإنها من أهم الوجبات الصحيه التى نقدمها بشكل يومى على المائدة الرمضانية لتمتع بطعمها وفوائدها الصحيه المتعددة .

مكونات عجينة السمبوسة الرمضانية

من أسهل المعجنات التي يتم عملها في المنزل بطريقة سريعة جدا ولا تكون متعبة أو مكلفة هي عجينة السمبوسة، حيث أنها تتكون من الدقيق والزيت ورشة من الملح والبيكينج بودر وطريقتها لا تأخذ وقتا طويلا وعادة يتم تقطيعه على شكل طولي ونقوم بحشوها ويتم قليها أو نضعها في الفرن لتكون باللون الذهبي المناسب.

كوبان كبيران من الدقيق الأبيض المنخول.

ملعقة واحدة صغيرة الحجم من الملح.

ملعقة واحدة صغيرة الحجم من البيكينج بودر.

ملعقتان كبيرتان من الزيت النباتي.

كوب واحد كبير من الماء الدافئ.

طريقة عمل عجينة السمبوسة الرمضانية