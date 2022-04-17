نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل كحك العيد الدايب على البارد بمقادير مضبوطة وطعم أحلى من المحلات في المقال التالي

أيام قليلة ويهل علينا العيد ويعد الكحك من الحلويات الشهيرة التي تقدم في الأعياد مع مجموعة أخري من المقرمشات والمكسرات، وهو يتميز بطعمه اللذيذ والكثير منا يقوم بشرائه جاهز من المحلات ولكن مع أرتفاع الأسعار يمكنك الآن عمله في البيت بمكونات بسيطة وطعم أحلى من الجاهز تابعي المقال للتعرف على المقادير المضبوطة. طريقة عمل كحك العيد على البارد المكونات: كيلو دقيق.

نصف كيلو سمنة بدرجة حرارة الغرفة.

كوب حليب دافئ.

ملعقة صغيرة سكر بودرة.

ملعقة صغيرة خميرة فورية.

2 ملعقة كبيرة رائحة كحك.

ملعقة صغيرة فانيليا.

رشة ملح.

2 ملعقة كبيرة سمسم.

ملعقة صغيرة بيكنج بودر. طريقة التحضير: ضعي الحليب الدافئ في بولة عميقة مع الخميرة والسكر ونقلب ثم يغطي ويترك جانبا بعد ذلك نحضر وعاء ونضيف الدقيق. مع الملح والبيكنج البودر وأيضا السمسم ورائحة الكحك ونقلب جيدا نصنع حفرة في منتصف خليط الدقيق ونضيف السمنة. اعجني بيدك حتى تصبح العجينة متماسكة ثم يضاف خليط الخميرة والحليب ونعجن مرة أخرى لكي تكون العجينة ناعمة. نغطي العجينة قليلا ونتركها ترتاح ثم نشعل الفرن على درجة حرارة 180 بعد ذلك نقسم العجين إلى كرات متساوية في الحجم. نحشو العجينة بالملبن أو عين الجمل أو عجوة على حسب الرغبة ثم نقوم بالنقش عليها على طريقة الأجداد ويرص في صينية الخبز. ندخل الكحك في الفرن لمدة 15 دقيقة حتى يأخذ اللون الذهبي الفاتح وعندما يبرد تماما يقدم وعلى الوجه رشة من السكر البودرة وبالهنا والشفا. طريقة عمل الكحك البلدي المكونات: نصف كيلو دقيق.

ربع كيلو زبدة.

رشة ملح.

ربع كوب ماء دافئ.

ربع كوب حليب.

ملعقة صغيرة خميرة فورية.

ملعقة كبيرة سمسم.

ملعقة صغيرة سكر.

ملعقة صغيرة بيكنج بودر.

ملعقة صغيرة رائحة كحك.

سكر بودرة للتقديم. مكونات حشوة العجوة: عجوة.

2 ملعقة من السمنة.

رشة من القرفة. طريقة التحضير: أولا نقوم بتحضير الحشوة نحضر وعاء ونضيف بداخله العجوة مع السمنة المذابة ورشة من القرفة ونعجن حتى تصبح طرية. وعاء عميق نضع به الدقيق مع البيكنج بودر والملح ورائحة الكحك ثم تضاف الزبدة المذابة ونقلب جيدا بعد ذلك نضع الخميرة المذوبة. في الماء الدافئ والسكر والحليب وعندما تصبح العجينة ناعمة نغطيها ونتركها لمدة ساعة في مكان دافئ ثم تشكل على هيئة كرات. ونضع الحشوة بداخلها ثم ينقش بالطريقة المعتادة ويرص في صينية الخبز ثم يوضع في الفرن حتى يأخذ اللون المطلوب. نحضر وعاء به السكر المطحون ونغمس الكحك بداخلها ثم يرص في طبق التقديم ويقدم مع كوب من الشاي وبالهنا والشفا. عمر شويل - جدة طريقة عمل كحك العيد الدايب على البارد بمقادير مضبوطة وطعم أحلى من المحلات - ثقفني

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