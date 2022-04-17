نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كريم عجيب أقوي من البوتوكس مليون مرة ضعيه على أي مكان في جسمك وستختفي التجاعيد للأبد في المقال التالي

ظهور التجاعيد من أكثر المشاكل التي يعاني منها كبار السن بعد عمر الأربعين حيث تبدأ التجاعيد بالظهور حول منطقة الفم والعين وكذلك اليدين وأماكن متفرقة في الجسم، ويحدث ذلك لأن الجلد يفقد المرونة والرطوبة وبالتالي يقل إنتاج الكولاجين بالبشرة بسبب تقدم العمر واليوم نقدم لكم خلطة معجزة بديل البوتوكس للتخلص من التجاعيد نهائيا فتابعونا. كريم أقوي من البوتوكس للتجاعيد المكونات: 5 فصوص ثوم طازج.

كوب إلا ربع ماء.

نصف ملعقة من النشا.

ملعقة من زيت اللوز الحلو.

نصف ملعقة من عسل النحل.

ملعقة صغيرة جل الصبار. مكونات خليط التقشير: 2 ملعقة من السكر الخشن.

كمية مناسبة من زيت الزيتون. طريقة التحضير والاستخدام: نحضر قدر ونضيف بداخله الثوم مع الماء ثم يرفع على النار لمدة 5 دقائق وعندما يهدأ نخفق المكونات جيدا في الخلاط. ثم يصفي للتخلص من الشوائب بعد ذلك يوضع في وعاء مع النشا ويرفع على النار مرة أخري مع التقليب المستمر حتى يصبح القوام كريمي. نتركه جانبا لكي يبرد ثم نحضر بولة زجاج نظيفة ونضع بداخلها ونضيف زيت اللوز والعسل وأيضا جل الصبار ونقلب جيدا. نخلط السكر مع زيت الزيتون وندهن البشرة بهذا المزيج مع التدليك بحركات دائرية لمدة 3 دقائق ثم تشطف بالماء الفاتر. الآن نقوم بوضع الكريم على مناطق التجاعيد في الوجه وأي مكان في الجسم واتركيه لمدة 20 دقيقة ثم يغسل بالماء البارد. تكرر هذه الوصفة 3 مرات أسبوعيا ولمدة شهر حتى تختفي التجاعيد نهائيا وتصبح البشرة بيضاء مثل الثلج ومشرقة. أقوي خلطة للتجاعيد المكونات: ربع كوب من الشوكولاتة الداكنة.

ملعقة صغيرة من زيت جوز الهند.

قطرات من زيت اللوز الحلو. طريقة التحضير والاستخدام: نذوب الشوكولاتة مع زيت جوز الهند على حمام ماء ساخن ثم يرفع من النار ونضيف قطرات من زيت اللوز الحلو ونقلب. عندما يصبح الخليط فاتر يوضع على البشرة ويترك لمدة 15 دقيقة ثم يغسل بالماء الفاتر هذه الخلطة تقوم بتنشيط الدورة الدموية. والشوكولاتة غنية بمضادات الأكسدة الطبيعية والمعروفة بدورها الكبير في الحفاظ على البشرة من ظهور علامات الشيخوخة ولذلك ينصح بتكرار هذه الخلطة مرتين أسبوعيا. عمر شويل - جدة كريم عجيب أقوي من البوتوكس مليون مرة ضعيه على أي مكان في جسمك وستختفي التجاعيد للأبد - ثقفني

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