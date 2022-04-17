نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل بسبوسة الحلواني في البيت بالمكونات والخطوات هتبقي استاذه فيها في المقال التالي
طريقة عمل بسبوسة الحلواني في المنزل لتضاهي حلوى المحلات، لأن البسبوسة من الحلوى التي يحبها عدد كبير من الأشخاص، ويمكن اعدادها من أبسط المكونات بالمنزل بدون تكاليف باهظة، ونحن نوضح الخطوات لمتابعي موقعنا بشكل مبسط وبعدة طرق مختلفة وأكثر من مذاق سواء بدون اضافات أو بجوز الهند والمكسرات.
طريقة عمل بسبوسة الحلواني
تفضل بعض السيدات معرفة بعض التفاصيل التي تجعل البسبوسة مميزة ومنها عمل الشربات الخاص بالبسبوسة لابد وأن يضاف لها فور خروجها من الفرن ويفضل أن يكون باردا حتى يعطيها مذاق خاص، وأيضا طريقة تحضيرها بأكثر من مذاق مع مراعاة اضافة القليل من البيكنج بودر لتكون خفيفة وتتم التسوية من الداخل ولا تكون مضغوطة ويتم عمل البسبوسة في المنزل بالخطوات التالية:
المكونات
- عدد واحد كوب من السكر العادي الأبيض.
- معيار 4 ملاعق صغيرة من الزبدة الجاموسي.
- عدد واحد كوبا من السكر المطحون .
- عدد كوب ونصف من السميد المطحون.
- كوب ونصف قشطة طازجة .
- مقدار مناسب من القشطه للحشو.
- عدد 2 ملاعق صغيرة بيكنج باودر .
- فستق للتزيين وعدد كوب من الشربات يستخدم للتحلية.
- عدد كوب من اللبن البودرة .
خطوات تحضير البسبوسة
- نقوم بخلط كل المكونات الجافة مثل السكر والسميد والبيكنج بودر واللبن البودرة وتفرك المكونات كلها باليد مع الزبدة.
- بعد خلط المكونات جيدًا مع الزبدة نقوم باضافة علب القشطة الكبيرة ونقوم بالتقليب المستمر حتى تصبح العجينة لينة.
- نضع علبة القشطة الصغيرة في وعاء ونقوم بتقليبهم جيدًا حتى تصبح أكثر سيولة.
- نحضر صينية غير قابلة للصق الطعام او ندهن الصينية بفرشة بها قليلًا من الزبد حتى لا تلتصق البسبوسة.
- نسكب نصف كمية العجينة داخل الصينية ثم نسكب عليها القشدة وبعدها نسكب باقي العجين بهدوء.
- ندخل الصينية في الفرن الساخن على درجة حرارة من 150 حتى 175 درجة مئوية لمدة لا تقل عن نصف ساعة ولا تزيد عن ساعة إلا ثلث.
- حضري الشربات بوضع كوب من الماء + 2 كوب من السكر ثم اتركيها حتى تمام الغليان، ثم اضيفي عصير الليمون.
- وعند خروجها ترش بالشربات ويرش الفستق حسب الطلب وتقدم في طبق التقديم مع المشروبات الساخنة.
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