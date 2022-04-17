طريقة عمل بسبوسة الحلواني في البيت بالمكونات والخطوات هتبقي استاذه فيها

طريقة عمل بسبوسة الحلواني في المنزل لتضاهي حلوى المحلات، لأن البسبوسة من الحلوى التي يحبها عدد كبير من الأشخاص، ويمكن اعدادها من أبسط المكونات بالمنزل بدون تكاليف باهظة، ونحن نوضح الخطوات لمتابعي موقعنا بشكل مبسط وبعدة طرق مختلفة وأكثر من مذاق سواء بدون اضافات أو بجوز الهند والمكسرات.

طريقة عمل بسبوسة الحلواني

تفضل بعض السيدات معرفة بعض التفاصيل التي تجعل البسبوسة مميزة ومنها عمل الشربات الخاص بالبسبوسة لابد وأن يضاف لها فور خروجها من الفرن ويفضل أن يكون باردا حتى يعطيها مذاق خاص، وأيضا طريقة تحضيرها بأكثر من مذاق مع مراعاة اضافة القليل من البيكنج بودر لتكون خفيفة وتتم التسوية من الداخل ولا تكون مضغوطة ويتم عمل البسبوسة في المنزل بالخطوات التالية:

المكونات

عدد واحد كوب من السكر العادي الأبيض.

معيار 4 ملاعق صغيرة من الزبدة الجاموسي.

عدد واحد كوبا من السكر المطحون .

عدد كوب ونصف من السميد المطحون.

كوب ونصف قشطة طازجة .

مقدار مناسب من القشطه للحشو.

عدد 2 ملاعق صغيرة بيكنج باودر .

فستق للتزيين وعدد كوب من الشربات يستخدم للتحلية.

عدد كوب من اللبن البودرة .

خطوات تحضير البسبوسة