طريقة عمل حلوى لسان الطير على أصولها بسهولة في البيت خطوة بخطوة

طريقة عمل حلوى لسان الطير , حلوى لسان الطير من الحلويات الشامية التي تتميز بطعمها المميز، البعض يعرفها باسم لسان العصفور، وهي أحد الحلويات الأساسية التي تقدم سواء في الأعياد أو في شهر رمضان المبارك، كما أن مكوناتها الأساسية متوفرة في كل بيت، لذا يمكن تحضيرها في أي وقت لإسعاد أفراد أسرتها، خاصًة الأطفال لأن طعمها مميز ومقرمش ورائع يمكن تناوله في أي وقت، ولأننا نعلم أن أغلب السيدات تريد معرفة الطريقة الأصلية، أردنا اليوم أن نقدم لكم كيفية عمل حلوى لسان الطير بسهولة في البيت.

طريقة عمل حلوى لسان الطير

المكونات

نصف كيلو من الدقيق المنخول.

معيار نصف كوب من الزبدة المذابة.

نصف كوب من ماء الزهر.

عدد 2 صفار بيضة.

رشة من الملح.

ملعقة من الشمر حبوب.

ملعقة من الينسون حبوب.

زيت الزيتون.

ملعقة من الدقيق مع الماء.

للتزيين عسل، سمسم محمص.

طريقة التحضير

ضعي الشمر والينسون في الماء ارفعي الوعاء على النار. ثم اتركيه يغلي لمدة 5 دقائق ثم صفي الكوب واحصلي على الماء فقط. في إناء آخر أضيفي الزبدة + الزيت + صفار البيض + رشة الملح + الدقيق. افركي كل المكونات كلها حتى تصبح مثل حبات الرمل وأثناء العجن اسكبي ماء الزهر وماء مغلي الشمر والينسون حتى تحصلين على القوام المناسب للعجين. قطعي العجين كرات صغيرة الحجم وضعيها في الصينية حتى يرتاح بعد تغطيته بالكيس البلاستيكي. ضعي قطرات من الزيت على السطح ثم افردي كل قطعة من العجين حتى تصبح رقيقة جدًا ثم اخبزيه بالمقلاة على النار. ثم ضعي الدقيق مع الماء وامسحي بالفرشاة على جوانب الدائرة ولفيه مثل الرول. قطعي العجين بشكل مائل وارفعي مقلاة بها زيت غزير على النار حتى يصبح ساخن. اقلي حلوى لسان الطير به حتى تصبح باللون الذهبي وناضجة تمامًا ثم ضعيها في العسل ثم زينيه بالسمسم المحمص ثم قدميه على الفور.

الوصفة الثانية: طريقة عمل حلوى لسان الطير الاقتصادية

المكونات

نصف كيلو من الدقيق.

مقدار نصف كيس من الخميرة الفورية.

ملعقة كبيرة من اليانسون.

معيار ملعقة كبيرة من الشمر.

رشة قليلة من الملح.

ملعقة صغيرة من القرفة.

عدد ملعقة صغيرة من السكر.

ملعقتان كبيرتان من الزبدة بدرجة حرارة الغرفة.

ثلاث ملاعق كبيرة من الزيت.

صفار بيضة كاملة.

ملعقة صغيرة من الخل.

ماء دافئ للعجن.

للتزيين شربات ثقيل، سمسم محمص.

طريقة التحضير