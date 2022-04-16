نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بأسرار الكوافيرات.. طريقة عمل صبغة الكركم للحصول على لون أشقر ذهبي وتغطية مثالية للشيب بطريقة طبيعية في المقال التالي
مع قدوم عيد الفطر المبارك، تذهب النساء إلى صالون التجميل لتغير لونها شعرها وعمل الكثير من الصبغات للشعر، مع العلم أن معظم الصبغات تحتوي على مواد كيميائية، تضر الشعر وتعمل تقصف الشعر وظهور القشرة في جذور الشعر، بالإضافة إلى سقوط الشعر الكثير، ولهذا السبب بدأت معظم النساء بالبحث على جميع وسائل التواصل الاجتماعي للوصول إلى نوع صبغة طبيعية لتغيير لون شعرها، يعتبر الكركم من أكثر المواد الطبيعية التي لها فوائد عديدة للجسم وللشعر، حيث تعمل على تغيير لون الشعر وتحويلة إلى اللون الأشقر، نحن سوف لكم مكونات وطريقة تحضير وصفة صبغ الشعر بالكركم للحصول على اللون الأشقر.
مقادير تحضير صبغة الشعر بالكركم
معظم النساء تعتقد أن الشعر الملون هو أساس المظهر الخارجي، ويقومون بتغير لون شعرهم بصفة مستمرة، ولكن نحن سوف نقدم نصيحة ضرورية لمثل هؤلاء النساء وهي، أنها يجب التوقف فورا عن الذهاب إلى الكوافير واستخدام الصبغات الكميائية، ودائما استخدمي الوصفات الطبيعية الخالية من أي مواد ضارة تؤثر على الشعر بعد مرور وقت صغير من الصبغة، ونحن سوف نقدم لكم مكونات صبغة الكركم الرائعة:
- مقدار ربع كيلو من الكركم.
- كوب من الماء.
- طبق بلاستيك للتحضير الوصفة.
- فرشاة الصبغة.
طريقة تحضير وصفة الكركم
على الرغم من أن مكونات هذه الوصفة قليلة جدا، ولكن مفعولها سحري ويأتي بنتيجة سريعة وجميلة، ونحن سوف نقدم لكم خطوات تحضير هذه الوصفة:
- نضع الماء في وعاء مناسب ونضعه على النار، ثم نتركهم على النار حتى تمام الغليان.
- يتم وضع الكركم على الماء، ثم نقوم بالتقليب باستخدام ملعقة خشبية.
- يتم التقليب حتى يتم ذوبان الكركم في الماء.
- يتم إطفاء النار ونتركه حتى يبرد، ثم نضعه في زجاجة شامبو فارغة.
- يتم تمشيط الشعر قبل وضع الصبغة عليه.
- نضع صبغة الكركم على الشعر، ولكن يجب أن تكون الشعر إلى أسفل.
- يجب تخليل جذور الشعر باستخدام مشط واسع، لكي تدخل الصبغة داخل خصل الشعر كلها.
- نترك الخليط لمدة ربع ساعة، ثم نقوم بغسله بالماء والشامبو.
- يمكن تكرار هذه الوصفة من حين إلى أخر.
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