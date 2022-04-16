هدية لعرايس العيد.. كريم الحلبة والخميرة لنفخ الوجه وتسمين الخدود وإزالة التجاعيد والبقع الداكنه فى دقائق

كريم الخميرة والحلبة لنفخ الخدود وتبيض البشرة ، إذا اجتمع الخميرة والحلبة معا، نتيجة هذا هو شئ لا يصدق أبدا، الكل لا يعرف عن ماذا نتحدث، ولكن نحن سوف نقوم بتوضيح كل ما تريد أن تعرفة، معظم النساء يريدون الحصول على خدود جميلة وبشرة فاتحة وصافية وخالية من أي عيوب، معظم هذه المشاكل تعاني منها الكثير من النساء، بسبب تعرضها للكثير من عوامل الجو المختلفة، مع الكريم السحرى والفعال في القضاء على كل هذه المشاكل، ألا وهو كريم الخميرة والحلبة لنفخ الخدود وتبيض البشرة، يجب أن تقومي بتنفيذ جميع الخطوات التي سوف نذكرها لكم في الفقرة القادمة، ابقوا معنا وتابعونا.

مكونات كريم الخميرة والحلبة لنفخ الخدود وتبييض البشرة

بعد سن معين تبحث جميع النساء للوصول إلى الكثير من الوصفات الطبيعية تجعل بشرتك نضرة وجميلة، لكل تكون جاذبة ولديها ثقة في نفسها، وهذا ما سوف يقدمة لكم كريم الخميرة والحلبة، وإليكم المكونات التحضير:

ملعقة ونصف من الخميرة البيرة.

ملعقة ونصف من الحلبة المطحونة والناعمة.

ملعقة من زيت الزيتون.

ملعقة من النشا.

ملعقة من ماء الورد.

طبق لتحضير الوصفة.

طريقة تحضير الكريم السحرى والفعال لنفخ الخدود وتبييض الوجه

قدمنا لكم مكونات تحضير كريم الحلبة والخميرة، مع العلم أن الخميرة لها فوائد عديدة منها:

تعمل على إمداد البشرة بمادة الكولاجين التي تساعد في جعل البشرة نضرة.

تساعد في شد البشرة، والتخلص من آثار الحبوب.

طريقة فعالة في تنظيف البشرة من جميع الفيروسات والبكتريا الموجودة داخل مسام البشرة.

مرطب فعال على البشرة.

يجعل بشرتك مثل بشرة الأطفال.

طريقة تحضير الكريم: