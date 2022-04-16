طريقة عمل مقروطة التمر الفلسيطينة باليانسون والسمسم من حلويات الأعياد

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تعد مقروطة التمر من الحلويات المشهورة فى بلاد الشام، وخاصة فى فلسطين وهى من الوصفات التراثية القديمة والتى لايزالون يواظبون على عملها وخاصة فى الأعياد والمناسبات السعيدة، كما انها تشتهر أيضاً فى بلاد المغرب العربي وهى عبارة عن عجينة منكهة باليانسون والشمر يتم حشوها بالتمور العجوة مع خليط من السمسم والقرفة، وذلك ما يجعلها من الحلوى المفيدة جداً والمغذي وذلك لإحتوائها على الفيتامينات والمعادن والكالسيوم وغيرها، لذا تعد من الحلوى الشهية التى تقدم بجانب كوب من الشاى أو القهوة، فهيا بنا متابعينا الاعزاء لنتعرف من خلال موقع ثقفني على مكونات وطريقة تحضير مقروطة التمر الفلسيطينة بالتفصيل. مكونات مقروطة التمر الفلسيطينة تحتوى مقروطة التمر الفلسيطينة على مكونات مفيدة ومغذية جداً للجسم فهيا بنا نتعرف عليها سوياً وهى كالتالي: ٥ كوب من الدقيق.

٦ ملعقة كبيرة من اليانسون المطحون.

٢١/٢ كوب من السمنة.

٤ ملعقة كبيرة من الشمر المطحون.

١/٢ كوب من اللبن البودرة.

١/٢ ملعقة صغيرة من الخميرة الفورية.

ماء للعجن. للحشو ٢ باكيت من معجون التمر.

٥ ملعقة كبيرة من القرفة.

شوية زيت.

سمسم محمص. طريقة الاعداد والتحضير طريقة عمل مقروطة التمر الفلسيطينة سهلة وبسيطة جداً ولاتحتاج لوقت كبير فى عملها وهى كمايلي: فى وعاء كبير نقوم بنخل الدقيق ونضيف عليه الخميرة واللبن البودرة رشة الملح واليانسون المطحون والشمر المطحون ونقلبهم مع بعض كويس بواسطة المضرب السيلك اليدوي. ثم نقوم بتسييح السمنة ونضيفها على الخليط الدقيق ونفركها براحة اليد بحركات دائرية حتى تتداخل السمنة مع الدقيق وباقي المكونات تماماً. بعد ذلك نضيف الماء بالتدريج ونلم العجين حتى تتكون لدينا عجينة طرية وملساء مع مراعاة عدم العجن بالضغط على العجين ونتركها حتى ترتاح شوية. ثم نجهز خليط الحشو فى وعاء نضع معجون التمر ثم نضيف عليه الزيت والقرفة والسمسم ونعجنهم مع بعض كويس. نأخذ قطعة من العجين ونفردها بسمك متوسط ثم نفرد شوية من الحشو ونضعهم على العجين ونغلق عليها العجين ثم نقطعها بالشكل الذى نفضله. نحضر صينية ونرص بها القطع مع ترك مسافة بينهم. ثم ندخلها الفرن المسخن مسبقا على درجة حرارة ٢٠٠ لمدة ١٥ دقيقة حتى تنضج. نخرجها من الفرن ونتركها حتى تبرد ثم تقدم وبالف صحة وهنا. فوائد السمسم هناك العديد من الفوائد الصحية السمسم وسوف نتعرف على بعض هذه الفوائد فى هذا المقال وهى كالتالي: يساعد فى الحفاظ على صحة الجهاز الهضمي ويقي من الإمساك. يساهم فى خفض ضغط الدم المرتفع وبالتالي يحمي من امراض القلب. يعمل على تقليل الدهون الثلاثية الدم بنسبة قليلة. يحتوى على العديد من مضادات الأكسدة المهمة لصحة الخلايا، ومنع تكون الخلايا السرطانية. عمر شويل - جدة طريقة عمل مقروطة التمر الفلسيطينة باليانسون والسمسم من حلويات الأعياد - ثقفني

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