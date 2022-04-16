بحبة بطاطس وكوب نشا أعملي شيبسي المصانع الفاخر في 3 دقائق والطعم مقرمش وخطير

الشيبسي من الوجبات الخفيفة التي يمكن تناوله بمفرده أو مع أي طعام أخر وهو من الأكلات التي يحبها الجميع ولكن دائما ما يحتوي الشيبسي الجاهز على العديد من المواد الحافظة التي تجعله محتفظ بالقرمشة لأطول فترة ممكنة ولذلك يحرص الجميع على تجنب شراءه والأتجاه الي تحضيره في البيت بحيث يكون صحي أكثر ولكن يواجه الكثير مشكلة عند عمل الشيبسي وهي أن البطاطس تمتص زيت بشكل كبير عن القلي ويرجع ذلك الي طريقة التحضير الغير صحيحة وخلال السطور التالية سنوضح أفضل طريقة لإعداد الشيبسي مثل المصانع في البيت.

ماهي المكونات الأزمة لعمل البطاطس الشيبسي

مكونات البطاطس الشيبسي سهلة وتوجد في المنزل وهي كالتالي:-

ثلاث حبات بطاطس.

كوب نشا.

معلقتين دقيق.

معلقة ملح.

معلقتين خل.

معلقتين ليمون.

ثوم مجفف.

بصل مجفف.

زعتر.

بابريكا.

زيت للقلي.

كيفية أعداد وصفة البطاطس الشيبسي في البيت بخطوات بسيطة

البطاطس من الخضروات التي لها أهمية كبيرة للصحة حيث أنه بها مجموعة من المعادن المفيدة جدًا للجسم وخاصة للعظام مثل الحديد والكالسيوم والزنك والذان يعملان على تكوين الزنك بكمية مناسة على العظام وبالتالي تقويتها, كما أنهه تحتوي على نسبة من الفيتامنيات التي تعمل على حماية القلب من الأمراض وتقلل من الدهون في الجسم ولذلك يجب الحرص على تناولها بوصفاتها المختلفة, ويمكن تحضير الشيبسي كالتالي:-

يتم تنظيف البطاطس والتخلص من القشرة وبعد ذلك يتم تقطيعها شرائح دائرية رفيعة جدًا, واستخدام نوع بطاطس عالي الجودة يضمن الحصول على شيبسي مقرمش.

يوضع شرائح البطاطس في كمية ماء مضاف عليها الخل والملح والليمون وتترك به ساعتين في الثلاجة.

بعد ذلك يتم تصفيه البطاطس وتجفيفها بفوطة نظيفة ويتم تحضير خليط النشا بوضع النشا مع الدقيق والبصل والثوم والزعتر البابريكا ويقلبان معا ويتم وضعهم على البطاطس بحيث يغطيها تماما.

توضع البطاطس في زيت تم تسخينه جيدًا وبعد ذلك يتم التقليب حتى يصبح لونها ذهبي مميز ويتم تصفيتها من الزيت على مناديل ورق وتقدم البطاطس الشيبسي مع أي صوص مفضل.

اسرار نجاح بطاطس الشيبسي

لكي تحصلي على بطاطس شيبسي مثل المصانع يحب أن تقومين فورا باستخدم هذه الطريقة وهي وضع ملعقة من النشا علب البطاطس حتي نجعلها مقرمشة بدون ما تشرب اي زيوت نهائي كنا يجب شراء بطاطس مخصصة للتحمير ولا يوجد بها نسبة ثقوب حتر لا تغير في طعمها ونعطي مذاق رائع بدون اي مجهود قومي فورا بتقطيع البطاطس غ قطع صغيرة جدا حتي تحصلي على بطاطس المطاعم خلال دقائق بدون ما تشرب زيت ولذيذه كنا ذكرنا لكن الطرق التي يمكنك غملها شيبسي المصانع الفاخر بكل سهولة لكي تحصلي على بطاطس شيبسي مثل المصانع بكل سهولة يمكنك الحصول على بطاطس شيبسي مثل الجاهز بكل سهوله كنا ذكرنا طرق نجاح بطاطس الشيبسي في المنزل لمي تحصلي على بطاطس شيبسي مثل الجاهز يجب أن تقومي باختيار بطاطس مخصصة للتحمير ولا يحب اطلاقا عمل بطاطس الشيبسي بدون إضافة النشا يجب عليكي أن تقومي بإضافة ملعقة من النشا لكي تحصل على بطاطش