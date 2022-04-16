طرق عمل لفائف قمر الدين على أصولها في المنزل ونتيجة ناجحة 100%

طرق عمل لفائف قمر الدين ، كثيرًا كنا نسمع أنه تم العثور على قمر الدين غير صالح للاستخدام، أو أن بعض التجار يغشون في طريقة تحضيره، ويكون لون فقط دون طعم او رائحة، هل تعلمي سيدتي أنه يمكنك تحضير لفائف قمر الدين في البيت بكل سهولة، وبجودة تفوق قمر الدين الجاهز، من اليوم لن تكون بحاجة لشراء قمر الدين لأننا سنقدم لكي أسهل طريقة لعمل لفائف قمر الدين في المنزل، حتى تستطيعي تقديم كل أنواع الحلويات اللذيذة والشهية باستخدام قمر الدين الرائع.

طرق عمل لفائف قمر الدين

شاهدي بنفسك الخطوات معنا ولن تجدي أي صعوبة في طريقة تحضيرها، حضريه الان معنا وستذهلين من طعمه القوي ورائحته النفاذة، وقوامه المناسب.

الوصفة الأولى: طريقة عمل لفائف قمر الدين الأصلية

2 كيلو ونصف من المشمش.

نصف كيلو من السكر.

طريقة التحضير

نظفي المشمش جيدًا ثم قطعيه أنصاف وأزيلي منه النواة ثم اتركيه حتى يصفى تمامًا من الماء.

احضري صينية كبيرة وضعي كل المشمش بها وافرديه ثم ادخليها الفرن لمدة لا تزيد عن 15 دقيقة.

اخرجيه من الفرن واتركيه حتى يبرد تمامًا.

ضعي المشمش + السكر في وعاء الخلاط الكهربائي واخلطي كل المكونات جيدًا.

احرصي على أن تحصلين على خليط ناعم ثم افرديها في الصينيه.

يجب أن تكون الطبقات رقيقة ثم اخبزيه في الفرن لمدة ثلاثة ساعات ونصف حتى يصبح ناضج.

لفي كل قطعة قمر الدين في البلاستيك الغذائي بعد أن يصبح بارد واحتفظي به لحين الاستخدام.

الوصفة الثانية: طريقة عمل لفائف قمر الدين الشيف هالة فهمي

كيلو من المشمش.

كوبان من السكر.

نصف كوب من العسل الجلوكوز.

ملعقة كبيرة من عصير الليمون.

رشة ملح ليمون.

طريقة التحضير

اغسلي المشمش وانزعي النواة منه ثم اجعليه يصفى تمامًا من الماء.

ضعي المشمش + 2 كوب من السكر في وعاء على النار + ملعقة من عصير الليمون مع التقليب المستمر.

ارفعي الوعاء واتركيه حتى يبرد تمامًا.

ثم صبي الخليط في وعاء الخلاط الكهربائي واخفقي جيدًا.

ضعيه مرة أخرى في نفس الوعاء الذي قمت بغسله به.

ثم أضيفي إليه ملح الليمون + عسل الجلوكوز مع الاستمرار في التقليب.

يمكن ترك المشمش على النار لمدة ساعة إلا ربع ويجب أن تكون هادئة تمامًا.

ثم اسكبي المشمش في صينية كبيرة حتى يصبح رقيق وليس سميك.

ادخلي الصينية في الثلاجة لمدة ليلة كاملة حتى يصبح مجمد.

افردي بلاستيك غذائي على سطح نظيف ثم امسحيه بالقليل من الزيت.

ثم اسكبي قمر الدين ولفيه بإحكام ثم احتفظي به لحين الاستخدام في الثلاجة.

الوصفة الثالثة: طريقة عمل خشاف قمر الدين

المكونات

لفة قمر الدين.

8 أكواب من الماء.

نصف كوب بلح منزوع النواة.

معيار نصف كوب من التين المجفف.

نصف كوب من المشمشية.

مقدار نصف كوب من القراصيا.

نصف كوب من السكر.

طريقة التحضير