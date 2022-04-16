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نقدم لكم أبرز فوائد حب الرشاد للتخسيس، حيث أن حبوب الرشاد من أكثر المكونات الطبيعية التي لها فعالية كبيرة في تخسيس الوزن الزائد، ويعد حب الرشاد من الحبوب الآمنة جدًا على الصحة وليس له أي آثار جانبية ويساهم في معالجة الكثير من المشاكل التي يعاني منها جسم الإنسان البشري وليس فقط مشكلة الوزن الزائد، حيث أنه يعمل على حماية العظام من الهشاشة ومفيد لصحة الأسنان وقوتها ويقضي على التهابات اللثة والكثير من الفوائد الصحية له. فوائد حب الرشاد للتخسيس يعمل حب الرشاد في تخليص الجسم من أي ترهلات زائدة به سواء في البطن أو الأرداف.

كما أنه غني بالكثير من الألياف الطبيعية الغذائية التي تعمل على سد الشهية وإشباع البطن لفترة طويلة.

يساهم حب الرشاد في نسف دهون الجسم في البطن وأي منطقة أخرى ويضبط مستوى ونسبة الهرمونات في الجسم.

يعمل على ضبط كمية السعرات الحرارية الداخلة في الجسم كما أنه يعزز عمل عمليات الجسم الحيوية ويعزز عملية الأيض وحرق نسبة كبيرة من الدهون. وصفة حب الرشاد لتخسيس الوزن الزائد مكونات الوصفة:- ملعقة كبيرة من حبوب الرشاد.

عودان كبيران من القرفة المطحونة.

ملعقتان صغيرتان من بذور الكتان.

كوب كبير من الماء المغلي. خطوات وطريقة التحضير:- قومي بغسل حبوب الرشاد وبذور الكتان والقرفة جيدًا ثم قومي بوضعهم جميعًا في وعاء واحد لمدة ليلة أو يوم كامل.

بعد ذلك قومي بتصفية الخليط من الماء بواسطة المصفاة ثم قومي بتناوله يوميًا على معدة فارغة قبل الإفطار بمدة نصف ساعة.

بعد تناول مشروب حبوب الرشاد والكتان والقرفة قومي بتناول كمية كبيرة من الماء حيث أنه ثقيل قليلًا على المعدة ولا يتم هضمه بسهولة.

قومي بتناول المشروب يوميًا حتى تتخلصي من ترهلات البطن والأرداف لمدة حوالي شهر أو أكثر بحسب نسبة الدهون في جسمك ويخلص جسمك من نسبة كبيرة من السعرات الحرارية.

هذا المشروب ممنوع تمامًا تناوله للمرأة الحامل لأنه يعمل على التسبب في حدوث تقلصات شديدة في الرحم والمعدة وقد يتسبب أحيانًا في الإجهاض. عمر شويل - جدة خلطة صاروخية.. لتخسيس البطن والارداف والاجناب بسرعه الصاروخ قبل العيد احصلي على جسم رشيق - ثقفني

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