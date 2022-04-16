وصفة طبيعية لتنظيف الأظافر من الاصفرار وتقويتها ونصائح للحفاظ عليها

تعتبر الأظافر من الأشياء التي تتحكم في جمال اليدين وأناقتها وتحرص الفتيات والسيدات على أن تبقى الأظافر بمظهر ناعم وجذاب وتحاول الحفاظ عليها من خلال تبريد الأظافر وجعلها متساوية، وفي حين عدم الاهتمام بالأظافر نجد أن شكلها أصبح غير جذاب وفي ذات الوقت تحمل الكثير من الأوساخ والشوائب مما يجعل شكلها غير نظيف خاصةً في حين بذل الكثير من الوقت في غسل الأواني مما يجعل شكل الأظافر أصفر اللون ويعتبر ذلك من العوائق الكبيرة التي تعاني منها الفتيات ودائماً ما نجد أن الكثير من الفتيات تبحث عن طرق للعناية بالأظافر وتقويتها ولكن لا داعي للقلق حيث نقدم لكم اليوم حلول مذهلة يمكنك متابعتها عبر هذا المقال.

طرق طبيعية للتخلص من اصفرار الأظافر

وصفة الليمون:

يستخدم الليمون في الكثير من الأشياء وحالات الاسمرار وكذلك إزالة اللون الأصفر لذلك يمكن استخدامه في تنظيف الأظافر خاصه أنه يحتوي على أحماض تساعد على إزالتها، حيث نقوم بتحضير بضع قطرات من عصير الليمون في وعاء ثم نقوم بوضع الأظافر فيه بضع دقائق لا تتعدى الـ10 دقائق حتى لا يحدث تهيج في الجلد بحيث يكون الليمون طازج تعتبر الأظافر أحد الأشياء التي يشعر الأفراد بالضيق منها بسبب تعرضها للتلوث وتراكم الأوساخ بشكل مستمر وعدم القدرة على تنظيفها حتى أن الكثير من الأفراد لا يتمتعون بالاظافر الطويلة بسبب إزالة الأظافر باستمرار منعاً لتراكم الأوساخ ولهذا السبب ظهرت الكثير من الوصفات الطبيعية التي تساعد على تنظيف الأظافر وبالفعل أصبح الكثير.

وصفة معجون الأسنان:

من المعروف أن معجون الأسنان يستخدم في إزالة وتنظيف البقع عن الأسنان لذلك يمكنه أن يقوم بالغرض في تنظيف الأظافر أيضاً وذلك عن طريق استخدام فرشاة أسنان قديمة ووضع عليها نقطة من المعجون ثم فركها في الأظافر وتركها لمدة 15 دقيقة وبعد ذلك يتم غسلها وملاحظة كيفية تحول الأظافر إلى بيضاء نظيفة من الفتيات يتبعون تلك الوصفات حتى تبقى الأظافر بمظهر نظيف وجذاب خاصه أن الأظافر في حين عدم الاهتمام بنظافتها فإنها تجلب الكثير من الأمراض لذلك لا بد من الحرص من ذلك والاهتمام بها حتى لا يحدث مشكلة فيما بعد وللتعرف على بعض الوصفات التي تم ذكرها يمكنك متابعة هذا المقال.

وصفة خل التفاح لتنظيف الأظافر:

يعتبر خل التفاح من المكونات التي تحتوي على فوائد لا حصر لها وكذلك يحتوي على أحماض تساعد على فوران تلك الأوساخ وإزالتها مثل حمض الماليك وغيره من الأحماض الأخرى لذلك يعتبر مناسب عند استخدامه في تلك الوصفات كما أنه يعمل على وقاية الأظافر من العدوى ويمكنك استخدام خل التفاح عن طريق نقع الأظافر فيها على فترات ثلاث مرات أسبوعياً على الأقل.

كيفية الحفاظ على نظافة الأظافر: