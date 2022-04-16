أسرار نجاح الجبنة الكيري للحلويات بأسهل الطرق في البيت

تعد الجبنة الكيري من ألذ أنواع الجبن التى تستخدم للحلويات، وحيث تتعدد ‏أنواع الجبن وتعتبر الجبن من الأكلات الشهية وخاصة لأنها محببة عند كثير من الأشخاص، وحيث يمكن استخدام الجبن في كثير من أنواع الأكلات والحلويات أيضاً، وحيث تستخدم أيضاً في الفطائر وأيضا في البيتزا والمعجنات، وحيث تستخدم الجبن في سندوتشات المدارس وتدخل في العديد من الحشوات المختلفة، ‏وحيث تشتهر الجبنة الكيري بطعمها المميز واللذيذ، كما تنال إعجاب الكثير من الأشخاص الكبار والصغار، ‏وسوف نتعرف الآن على طريقة عمل الجبنةالكيري بطريقة أقتصادية ومضمونة في البيت ولذلك من خلال هذا المقال.

طريقة عمل الجبنة الكيري

يوجد الكثير من أصناف الجبن التي يتم استخدامها في تحضير الحلويات حيث يستغرب الكثير من الأفراد كيفية حشو الجبن في الحلويات ولكن يوجد بعض الأصناف المميزة من الجبن التي تعتبر مثل الكريمة خفيفة وناعمة وتناسب الحلويات حيث يمكن حشوها في القطايف والكنافة، ويتم شراء الجبنة الكيري من الماركت بشكل جاهز حيث يتم إعدادها على هيئة عبوات من الجبن ولكن يرتفع سعر الجبن في المحلات بشكل كبير مقارنة بالأسعار من أصناف الجبن الأخرى وبسبب كثرة استخدامها تفكر الأمهات احياناً في إمكانية تحضير الجبن الكيري الكريمي في المنزل بدلاً من شرائها من الخارج حتى تكون موفرة لذلك موضوع اليوم عن طريق التحضير الجبنة الكيري عبر هذا المقال.

المكونات:

أثنين كوب من الحليب كامل الدسم .

أثنين كوب من كريمة الطبخ .

ثلاث ملاعق كبيرة من عصير الليمون أو ثلاث ملاعق كبيرة من الخل الأبيض .

‏ ملعقة صغيرة من الزبدة .

رشة صغيرة من الملح الطعام حسب الرغبة .

طريقة التحضير :