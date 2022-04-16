نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أسرار نجاح الجبنة الكيري للحلويات بأسهل الطرق في البيت في المقال التالي
تعد الجبنة الكيري من ألذ أنواع الجبن التى تستخدم للحلويات، وحيث تتعدد أنواع الجبن وتعتبر الجبن من الأكلات الشهية وخاصة لأنها محببة عند كثير من الأشخاص، وحيث يمكن استخدام الجبن في كثير من أنواع الأكلات والحلويات أيضاً، وحيث تستخدم أيضاً في الفطائر وأيضا في البيتزا والمعجنات، وحيث تستخدم الجبن في سندوتشات المدارس وتدخل في العديد من الحشوات المختلفة، وحيث تشتهر الجبنة الكيري بطعمها المميز واللذيذ، كما تنال إعجاب الكثير من الأشخاص الكبار والصغار، وسوف نتعرف الآن على طريقة عمل الجبنةالكيري بطريقة أقتصادية ومضمونة في البيت ولذلك من خلال هذا المقال.
طريقة عمل الجبنة الكيري
يوجد الكثير من أصناف الجبن التي يتم استخدامها في تحضير الحلويات حيث يستغرب الكثير من الأفراد كيفية حشو الجبن في الحلويات ولكن يوجد بعض الأصناف المميزة من الجبن التي تعتبر مثل الكريمة خفيفة وناعمة وتناسب الحلويات حيث يمكن حشوها في القطايف والكنافة، ويتم شراء الجبنة الكيري من الماركت بشكل جاهز حيث يتم إعدادها على هيئة عبوات من الجبن ولكن يرتفع سعر الجبن في المحلات بشكل كبير مقارنة بالأسعار من أصناف الجبن الأخرى وبسبب كثرة استخدامها تفكر الأمهات احياناً في إمكانية تحضير الجبن الكيري الكريمي في المنزل بدلاً من شرائها من الخارج حتى تكون موفرة لذلك موضوع اليوم عن طريق التحضير الجبنة الكيري عبر هذا المقال.
المكونات:
- أثنين كوب من الحليب كامل الدسم.
- أثنين كوب من كريمة الطبخ.
- ثلاث ملاعق كبيرة من عصير الليمون أو ثلاث ملاعق كبيرة من الخل الأبيض.
- ملعقة صغيرة من الزبدة.
- رشة صغيرة من الملح الطعام حسب الرغبة.
طريقة التحضير:
- الخطوة الأولي قومي باحضار إناء كبير مناسب ثم ضعي في الإناء أثنين كوب من الحليب السائل مع أثنين كوب من كريمة الطبخ في إناء كبير ثم اتركي الحليب وكريمة الطبخ وبعد ذلك ضعي الإناء على نار متوسطة حتى الاقتراب من درجة الغليان وعند ترك الحليب وكريمة الطبخ على النار قومي بإضافة ثلاث ملعقة كبيرة من عصير الليمون أو الخل الأبيض ولكن من الأفضل أستخدام الليمون من الخل.
- الخطوة الثانية عند غليان الحليب بعد إضافة الليمون قومي برفع الإناء من على النار ثم بعد ذلك قلبي الحليب مع الليمون جيداً ثم بعد ذلك ابعدي الإناء عن النار وعندما تلاحظين تكتلات الحليب واتركي الحليب بدون تقليب وذلك حتى يبرد الحليب تماماً.
- الخطوة الثالثة قومي بعد ذلك بإحضار وعاء آخر مناسب ثم ضعي المصفاة في الوعاء ثم ضعي في الوعاء شاش طبي وقومي بعد ذلك بتصفية الحليب من السائل جيداً حتى تتخلصي من كل الماء أو أي سوائل الموجودة به.
- الخطوة الرابعة قومي بعد ذلك بعصر الشاش جيداً الذي يحتوي على الجبن في الوعاء بهدوء ثم بعد ذلك ضيفي رشة قليل من ملح الطعام ثم بعد ذلك ابدئي في خلط الجبن الكريمي حتى يكون لديك قوام ناعم ويمكنك الاستغناء عن الملح حسب ذوق كل شخص وبعد ذلك ضيفي ملعقة من الزبدة.
- الخطوة الخامسة قومي بإحضار وعاء مناسب ومحكم للغلق وضعي فيه الجبنة الكيري ثم بعد ذلك إحفظي الجبنة الكيري في الثلاجة لمدة أسبوع أو أكثر في حين وقت الاستخدام قومي بتغطيتها بالشكل الجيد وبعد ذلك أصبحت جاهزة للتقديم.
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