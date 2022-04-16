طريقة عمل البطاطس الشيبسي المقرمشة في البيت بخطوات سهلة وسريعة وبطعم احلي من الجاهز

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البطاطس الشيبسي من أطيب الوجبات التي يحبها جميع سكان العالم، حيث يتم تحضيرها مع جميع الوجبات، كما يمكن تقديمها في أي وقت، لكن دائماً نتساءل عن الطريقة التي يعتمدها أصحاب المطاعم في عمل البطاطس الشيبسي المقرمش والخالي من الزيوت، على عكس البطاطس التي نحضرها في المنزل، لكن قبل تنفيذ الطريقة التالية يجب التأكد من نوع البطاطس التي يتم استخدامها في التحمير، لأن للبطاطس عدة انواع منها البطاطس الصحراوية والبطاطس الطينية والبطاطس الحلوة، وأنسب هذه الأنواع لعمل الشيبسي هي البطاطس الصحراوية، أما الأنواع الأخرى فهي مناسبة للطبخ أو الشوي في الفرن.
كيفية عمل البطاطس الشيبسى المقرمشة
المكونات
- حبتان كبيرتان من البطاطس.
- ربع كوب من الخل.
- ثلث كوب من الدقيق.
- ملعقة كبيرة من البيكنج بودر.
- ملعقة صغيرة من البابريكا.
- ملح.
- زيت للقلي.
طريقة التحضير
- نغسل البطاطس ونقشرها ونقطعها شرائح رفيعة جداً.
- نخلط الخل والبيكنج بودر سوياً ونترك شرائح البطاطس فيها لمدة نصف ساعة ثم نصفيها.
- نخلط الدقيق مع البابريكا والملح ونسخن الزيت.
- نخلط شرائح البطاطس مع الدقيق ثم نضعها في الزيت.
- نقوم بتقليب البطاطس بين الحين والآخر حتى لا تلتصق ببعضها.
- نخرج البطاطس الشيبسي عندما تكتسب اللون الذهبي.
كيفية عمل البطاطس الودجز المقرمشة
المكونات
- حبتان كبيرتان من البطاطس.
- ملعقة كبيرة من زيت الزيتون
- ملعقة صغيرة من الثوم البودرة.
- ملعقة صغيرة من البابريكا.
طريقة التحضير
- نغسل البطاطس ونقشرها ونقطعها شرائح طويلة شبه البطاطس الودجز.
- نحضر قدر كبير ونملأه للمنتصف بالماء ونضع فيه شرائح البطاطس.
- نرفع القدر على النار ونتركه حتى يغلي ثم نرفع البطاطس من الماء ونصفيها جيداً.
- نخلط زيت الزيتون مع البابريكا والثوم البودرة ثم نضيف الخليط إلى البطاطس ونخلطهم جيداً.
- نسخن الفرن لمدة عشر دقائق على درجة حرارة 200 درجة مئوية ثم نحضر صينية فرن وندهنها بالزيت.
- نوزع شرائح البطاطس في الصينية ثم ندخلها الفرن ونخرجها عندما تكتسب اللون الذهبي.
- نخلط الخل والبيكنج بودر سوياً ونترك شرائح البطاطس فيها لمدة نصف ساعة ثم نصفيها.
- نخلط الدقيق مع البابريكا والملح ونسخن الزيت.
- نخلط شرائح البطاطس مع الدقيق ثم نضعها في الزيت.
- نقوم بتقليب البطاطس بين الحين والآخر حتى لا تلتصق ببعضها.
- نخرج البطاطس الشيبسي عندما تكتسب اللون الذهب.
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