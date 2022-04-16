نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل الجبنة الموتزريلا البيتي وأسرار نجاحها من أول مرة في المقال التالي
الجبن الموتزريلا من أنواع الجبن المشهورة جداً والتي لا نستغني عنها عند تحضير المعجنات والبيتزا وحتى بعض الوصفات الأخرى مثلا المكرونة البشاميل والنجرسكو، وفي الفترة الأخيرة أصبحت هذه الجبنة غالية الثمن ولم تعد في متناول الجميع، لذلك نقدم لكم طريقة تحضيرها في المنزل من مكونات بسيطة واقتصادية جداً.
كيفية عمل الجبنة الموتزريلا في المنزل
المكونات
- لترين من الحليب الكامل الدسم.
- نصف كوب من الخل.
- ربع كوب من عصير الليمون.
- رشة من الملح.
طريقة التحضير
- نحضر قدر مناسب ونضع فيه الحليب ونضيف له الخل وعصير الليمون والملح ونرفع القدر على نار متوسطة.
- نقلب بشكل مستمر حتى يبدأ الحليب بالتكتل ويظهر على السطح قطع طرية من الجبن.
- بعد مرور دقيقتين نضع حاجز معدني بين القدر والنار ثم نستمر في التقليب.
- أثناء التقليب نقوم بالضغط على قطع الجبن حتى يصبح لها قوام مطاطي.
- نخرج قطع الجبن من الماء ونضغط عليها حتى نخرج منها الماء بالكامل.
- نضع القطع في علبة محكمة الإغلاق ونحفظها في الفريزر لحين الحاجة لاستخدامها، حيث نقوم ببشرها لتصبح جاهزة للاستخدام.
كيفية عمل الجبنة الشيدر في البيت
من أنواع الجبن الأخرى التي نحبها جميعاً ونستخدمها بشكل أكبر من الجبنة الموتزريلا هي الجبن الشيدر والتي يتم استخدمها في عمل السندوتشات إلى جانب إضافتها إلى البيتزا والمعجنات، وهذ الجبنة يمكن تحضيرها في المنزل أيضاً وبمكونات بسيطة جداً وهي:
المكونات
- كوب من الحليب البودرة.
- ثلاثة أرباع الكوب من الماء.
- ثلاثة أرباع الكوب من الزيت.
- ثلث كوب من النشا.
- صفار أربع حبات من البيض.
- ملعقة صغيرة من عصير الليمون.
- رشة من الملح.
طريقة التحضير
- في الخلاط الكهربائي نضع البياض والزيت والملح ونخلط جيداً.
- نضيف باقي المكونات بالتدريج مع الخلط المستمر.
- نضع الخليط في قولي صغيرة أو في قالب واحد كبير.
- نحضر صينية عميقة ونضع فيها قالب الجبن بحيث تكون الصينية أكبر من القالب.
- نسخن الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية لمدة عشر دقائق.
- ندخل الصينية الفرن ونتركها لمدة ساعة كاملة ثم نخرجها ونتركها حتى تبرد تمامًا.
- نخرج الجبن من القالب ونضعها في الثلاجة لحين الحاجة لاستخدامها.
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