نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيفية تخليل الزيتون الأخضر في المنزل بمذاق رائع في المقال التالي
يعتبر المخلل من الأطباق الأساسية التي يتم تناولها بجانب الوجبات الرئيسية على الرغم من أنها تعتبر جانبية أو من المقبلات بسبب مذاقها المالح إلا أنها تعتبر ضرورية للبعض ولا يمكن الاستغناء عنها على مائدة الطعام حيث يتم تحضيرها في وجبات السحور والافطار في تلك الفترة يومياً ومن أكثر الأشياء التي تجذب الأفراد إلى المخللات هو الزيتون الذي يتوفر بكميات قليلة عند شرائه من الخارج وبسبب مذاقه اللذيذ أصبحت الأمهات تريد تحضيره في المنزل بكميات كبيرة بدلاً من شراؤه من الخارج وفي الواقع تعتبر تلك الفكرة شائعة في كثير من البيوت المصرية واقتصادية يمكن اللجوء إليها في تلك الفترة حين الرغبة في تخليل كميات كبيرة وللتعرف على طريقة تخليل الزيتون الأخضر يمكنك متابعة هذا المقال.
طريقة تحضير الزيتون الأخضر المخلل
نحتاج إلى الأصناف المملحة بجانب الوجبات الرئيسية على مائدة الطعام وعادةً ما يتم تفضيل المخللات باصنافها من الجميع ولا يختلف عليها وهي الزيتون بأصنافه كما أن الزيتون من الأشياء مرتفعة السعر مقارنة بالمخللات الأخرى وعند شراؤه يتم شرائه بكميات قليلة بثمن باهظ مما يجعل الأفراد لا يشعرون بالشبع من تناول الزيتون نحتاج إلى الأصناف المملحة بجانب الوجبات الرئيسية على مائدة الطعام وعادةً ما يتم تفضيل المخللات باصنافها من الجميع ولا يختلف عليها وهي الزيتون بأصنافه كما أن الزيتون من الأشياء مرتفعة السعر مقارنة بالمخللات الأخرى وعند شراؤه يتم شرائه بكميات قليلة بثمن باهظ مما يجعل الأفراد لا يشعرون بالشبع من تناول الزيتون لذلك بدأ الكثير من المنازل يقومون بتخليل الزيتون في المنزل خاصه أن الزيتون متوفر في الكثير من الأسواق قبل التخليل وبأسعار متاحة للجميع لذلك يمكن تجربة تخليل الزيتون في المنزل عن طريق تحضير مقدار معين حتى لا يفشل في البداية وعند إتباع الخطوات المناسبة لتخليل الزيتون فإنه يخرج بشكل ومذاق رائع ويمكنك متابعة الخطوات عبر هذا المقال.
مكونات التحضير:
- مقدار كيلو جرام من الزيتون الأخضر.
- عبوة من البلاستيك.
- عصير ليمون.
- ثمرة فلفل أخضر.
- كأس من الملح.
- مقدار ماء مناسب.
- بيضة صغيرة.
طريقة التحضير:
- الخطوة الأولى قومي بتحضير الزيتون واغسليه جيداً باستخدام الماء الجاري لبضع دقائق حتى يصبح نظيفاً خالي من الشوائب أو ما شابه.
- الخطوة الثانية بعد غسل الزيتون جيداً نقوم بتحضير سكين وقومي بشق حبات الزيتون بشكل خفيف.
- الخطوة الثالثة حضري طبق واسع مناسب لحجم الزيتون ثم وضع الكمية من الملح وضعي البيضة كما هي بحيث تطفو البيضة في الأعلى في حين ثبات البيضة في الأسفل يمكنك وضع المزيد من الملح حتى تطفو.
- الخطوة الرابعة نحضر ثمرة الفلفل والليمون ثم نقوم بتقطيع الفلفل إلى شرائح والليمونة إلى أربع أقسام ونضعهم في عبوة أو برطمان الزيتون.
- الخطوة الخامسة بعد وضع الفلفل والليمون نقوم بوضع الزيتون حتى يمتلئ البرطمان وفي الأعلى يتم وضع الفلفل والليمون مره أخرى.
- الخطوة الأخيرة نقوم بوضع الماء المالح الذي سبق تحضيره ونقوم بوضع الغطاء عليه بحيث يتم إحكام الغلق ويوضع في غرفة بدرجة حرارة عادية دافئة ونتركه لمدة بضع أسابيع من اثنين إلي ثلاجة حتى يتم التخليل.
- من بعد مرور الفترة المحددة للتخليل يتم بعد ذلك إخراج الزيتون وتقديمه بالهناء والشفاء.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر كيفية تخليل الزيتون الأخضر في المنزل بمذاق رائع على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.