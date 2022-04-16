كيفية تخليل الزيتون الأخضر في المنزل بمذاق رائع

يعتبر المخلل من الأطباق الأساسية التي يتم تناولها بجانب الوجبات الرئيسية على الرغم من أنها تعتبر جانبية أو من المقبلات بسبب مذاقها المالح إلا أنها تعتبر ضرورية للبعض ولا يمكن الاستغناء عنها على مائدة الطعام حيث يتم تحضيرها في وجبات السحور والافطار في تلك الفترة يومياً ومن أكثر الأشياء التي تجذب الأفراد إلى المخللات هو الزيتون الذي يتوفر بكميات قليلة عند شرائه من الخارج وبسبب مذاقه اللذيذ أصبحت الأمهات تريد تحضيره في المنزل بكميات كبيرة بدلاً من شراؤه من الخارج وفي الواقع تعتبر تلك الفكرة شائعة في كثير من البيوت المصرية واقتصادية يمكن اللجوء إليها في تلك الفترة حين الرغبة في تخليل كميات كبيرة وللتعرف على طريقة تخليل الزيتون الأخضر يمكنك متابعة هذا المقال.

طريقة تحضير الزيتون الأخضر المخلل

نحتاج إلى الأصناف المملحة بجانب الوجبات الرئيسية على مائدة الطعام وعادةً ما يتم تفضيل المخللات باصنافها من الجميع ولا يختلف عليها وهي الزيتون بأصنافه كما أن الزيتون من الأشياء مرتفعة السعر مقارنة بالمخللات الأخرى وعند شراؤه يتم شرائه بكميات قليلة بثمن باهظ مما يجعل الأفراد لا يشعرون بالشبع من تناول الزيتون نحتاج إلى الأصناف المملحة بجانب الوجبات الرئيسية على مائدة الطعام وعادةً ما يتم تفضيل المخللات باصنافها من الجميع ولا يختلف عليها وهي الزيتون بأصنافه كما أن الزيتون من الأشياء مرتفعة السعر مقارنة بالمخللات الأخرى وعند شراؤه يتم شرائه بكميات قليلة بثمن باهظ مما يجعل الأفراد لا يشعرون بالشبع من تناول الزيتون لذلك بدأ الكثير من المنازل يقومون بتخليل الزيتون في المنزل خاصه أن الزيتون متوفر في الكثير من الأسواق قبل التخليل وبأسعار متاحة للجميع لذلك يمكن تجربة تخليل الزيتون في المنزل عن طريق تحضير مقدار معين حتى لا يفشل في البداية وعند إتباع الخطوات المناسبة لتخليل الزيتون فإنه يخرج بشكل ومذاق رائع ويمكنك متابعة الخطوات عبر هذا المقال.

مكونات التحضير:

مقدار كيلو جرام من الزيتون الأخضر.

عبوة من البلاستيك.

عصير ليمون.

ثمرة فلفل أخضر.

كأس من الملح.

مقدار ماء مناسب.

بيضة صغيرة.

طريقة التحضير: