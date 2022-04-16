صاروخ التفتيح للعرايس.. كريم القهوة والنشا المبهر لتبييض البشرة وتفتيحها 7 درجات وازالة البقع الداكنة والتجاعيد نهائيا

كريم القهوة والنشا للتبيض الفوري للبشرة وصفة متميزة من الممكن أن تقومي باستعمالها بشكل يومي أو من مرتين لثلاث مرات أسبوعيًا ضمن الروتين الخاص بالعناية بالبشرة وبالإمكان الاستغناء عن أي مستحضرات كيميائية للتبييض وتستبدليها بتلك لوصفة، والتي سنتحدث عنها من خلال ما يلي من تلك السطور المقبلة، حيث نوضح أهم المكونات التي من الممكن أن تستخدميها للحصول على البشرة نضِرة، وخالية تمامًا من أي تواجد لأي آثار تصبغ فوق سطح البشرة، وإليكم أهم الخطوات التي من الممكن أن نتبعها للتحضير للوصفة الفعالة للقضاء على الشحوب واستعادة النضارة.

كريم القهوة والنشا للتبيض الفوري للبشرة

كريم القهوة والنشا من الممكن أن تستعمليه حال الرغبة في التبيض الفوري للبشرة، والتخلص من تجاعيد الوجه، والخطوط الرفيعة التي من الممكن أن تتواجد على سطح الجلد، وفيما يلي نقدم مكونات تتفاعل مع القهوة، ومع النشا لتعطي أفضل تأثير على الوجه، ومن خلالها تحصلي على درجة لون موحدة للوجه، وتخلص تام من البهتان السائد على سطح الوجه حال عدم توفر الفيتامينات والمغذي الكافية، والتي تعزز الكولاجين للوجه، ومن خلال الآتي نوضح مقدار كريم القهوة بالنشاء كاملًا مع بيان خطوات التحضير.

مكونات لعمل كريم القهوة والنشا

للتبيض الفوري للبشرة من الممكن أن تستخدمي المكونات الآتية:

ملعقة صغيرة من القهوة.

ملعقة صغيرة من النشا.

ملعقة من جل الألوفيرا.

ملعقة من زيت اللوز.

ملعقة صغيرة من مكون عصير الليمون.

ملعقة من الدقيق.

طريقة التحضير للوصفة

يمكنك القيام بالتحضير لتلك الوصفة من خلال استعمال المكونات السابقة واستعمالها في التحضير للوصفة بتلك الخطوات القادمة: