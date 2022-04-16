قبل العيد تعرفي على أفضل الطرق للتخلص من شقوق القدمين لقدم ناعمة كالأطفال

تعتبر مشكلة تشقق القدمين من المشاكل الشائعة التي يتعرض لها الكثير من الأشخاص بالتحديد في فصل الشتاء لأنها تحدث نتيجة برودة الجو وهناك الكثير من الأسباب التي يترتب عليها تلك المشكلة التي من بينها قلة ترطيب هذه المنطقة ونحن في فصل الربيع وفي طريقنا لدخول فصل الصيف يتمنى الجميع التخلص من آثار الشتاء على الجلد وخاصة على القدمين، وخاصة مع دخول عيد الفطر المبارك وكل عام وحضراتكم بخير، حيث يرغب الجميع في الظهور بمظهر مرغوب به وجميل، ومن خلال مقالنا التالي سنقدم إليكم كيفية التخلص من مشكلة شقوق القدمين.

كيفية التخلص من مشكلة شقوق القدمين

أصبح من السهل الآن التخلص من مشكلة شقوق القدمين من خلال تحضير مجموعة من الوصفات في المنزل وفيما يلي بعض الطرق التي تساعد على التخلص من مشكلة شقوق القدمين.

العسل للتخلص من شقوق القدمين

يعتبر العسل من إحدى الطرق الصحية التي تساعد على حل مشكلة شقوق القدمين، كما أكدت الكثير من الدراسات أن للعسل القدرة الفائقة في ترطيب البشرة ويتم استخدامه من خلال تدليك القدمين بكمية من العسل ثم يتم تغطيته بكيس من البلاستيك ويتم تركه طوال الليل ثم يتم غسله في الصباح الباكر مع العمل على تجفيف القدمين بعد ما يتم غسلها.

دقيق الأرز والعسل للتخلص من التشققات

يعتبر دقيق الأرز والعسل من إحدى الطرق الفعالة التي تساعد في التخلص من مشكلة شقوق القدمين وبشكل نهائي ويتم استخدامها من خلال خلط ثلاثة ملاعق من الدقيق الأرز مع ملعقة من العسل ونقط من خل التفاح ثم يتم تقليب المكونات مع بعضها البعض لحين أن تختلط جيدًا ثم يتم استخدام ذلك الخليط ودهنه على القدمين وتركه لمدة عشرة دقائق ثم يتم فرك الخليط على القدمين وتركه لحين أن يجف ثم يتم التخلص منه.