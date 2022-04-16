بكيس خميرة افردي شعرك الخشن والمجعد خلال ساعتين أقوي كيراتين طبيعي للشعر

بكيس خميرة غيري شعرك وشعر بنتك ١٨٠ درجة ليكون بمستوى نعومة أفضل، قومي باستعمال الخميرة مع بعض المكونات المتميزة، والتي تعمل على تخليص الشعر بشكل تام من أي ظهور للتجاعيد، وفيما يلي من تلك السطور المقبلة نتعرف على أهم المعلومات عن وصفة الخمير المتميزة للشعر، والتي لها دور في التحسين من شكل الشعر ومستوى نعومته، مع التخلص تمانًا من العديد من العيوب بالشعر، والتي سنتعرف على أهم مكوناتها من خلال ما يأتي مع توضيح كل ما يخص خطوات التحضير الصحيحة للوصفة منزليًا للاستفادة منها.

بكيس خميرة غيري شعرك وشعر بنتك ١٨٠ درجة

الخميرة تساعدك على أن تغيري ملمس ومظهر الشعر المجعد، وتحسين شكل لشعر تمامًا وتغييره، والخميرة مع بعض المكونات التي سنتحدث عنها من خلال ما يأتي تعطي أفضل النتائج على الشعر.

مكونات لخليط الخميرة المنعم للشعر من بين أهم المقادير ال

تي من الممكن أن يتم مزجها لعمل تركيبة الخميرة ما يلي:

ملعقة من الخميرة.

ملعقة من مكون الفازلين.

ملعقة من زيت الزيتون.

ملعقة من عصير الليمون.

ملعقة من زيت الخروع.

ملعقة من النشا.

طريقة التحضير لوصفة الخميرة

بالإمكان التحضير لتلك الوصفة الطبيعية من خلال قيامك باتباع ما يأتي:

الخطوة الأولى تكون باستعمال الفازلين، وإذابته تمامًا بالحمام المائي.

يتم استخدام الخميرة، فقومي بتحريكها مع الفازلين باستعمال أداة التقليب الملائمة.

ضعي مكون النشا مع بقية المكونات من الزيوت الطبيعية مع الوصفة والتقليب للحصول على المعجون الكريمي سهل الفرد على الشعر.

الخليط يكون سهل الفرد على الشعر.

طريقة التطبيق للوصفة على الشعر

قومي بتسريح شعرك مع تقسيمه لثلاث أقسام.

توزيع خليط الخميرة على الشعر.

زمن التطبيق ربع ساعة على الشعر.

اغسلي شعرك باستعمال الماء الفاتر مع القليل من أي نوع شامبو طبيعي.

من الممكن تطبيق تلك الخلطة من مرة مرتين أسبوعيا.

أهم فوائد خليط الخميرة