نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تجربتي مع كريم البانثينول للشعر المجعد والخشن والنتيجة من أول استعمال وتحدي في المقال التالي

عمر شويل - جدة تجربتي مع كريم البانثينول، من أفضل وأقوى الكريمات التي تقضي على الشعر الخشن والمجعد ويجعله ناعم كالحرير، وهو المكون الذي تبحث عنه كل النساء والفتيات، ويستخدم أيضاً في تفتيح البشرة، حيث يجعل الشعر مفروداً لن تصدقين ويساعدك على التخلص من تقصف وسقوط شعرك بطريقة سحرية، ولن تذهبي مرة أخرى الى الكوافيرات والصالونات، ويمكن عمل هذه الطريقة بالمنزل وبدون تكاليف باهظة الثمن، وسوف نتعرف في مقالنا من خلال موقع ثقفني على تجربتي مع كريم البانثينول لشعر الذي يخلصك من الشعر المقصف والخشن بطريقة مثالية، ونتمنى بأن تنال رضاكم.

تجربتي مع كريم البانثينول للشعر

سوف نتعرف في السطور التالية على عدة وصفات لتخلص من الشعر التالف والخشن بوصفات لن تتخيليها وبطرق مجربة ومضمونة.

تجربتي مع كريم البانثينول بزيت الجرجير

سوف نتحدث على مكونات وطريقة تحضير واستخدام البانثينول بزيت الجرجير وهى كالتالي:-

ملعقة من زيت الجرجير.

نصف ملعقة كبيرة من زيت الزيتون.

خمس نقط من زيت الخروع.

عشرون جرام من كريم البانثينول.

طريقة التحضير والاستخدام

يتم إحضار وعاء صغير ثم يتم إضافة زيت الجرجير ثم زيت الخروع ثم زيت الزيتون ثم الكريم. ثم نقوم بخلط المكونات جيداً حتى يتجانس الخليط. يتم وضع في علبة من الزجاج. ثم نبدأ بفرد الخلطة على الشعر بواسطة المشط ونتركه لمدة ساعة. يتم غسل الشعر بالماء البارد. ثم يتم استخدام الوصفة يوميا ولمدة أسبوعين.

تجربتي مع كريم البانثينول بزيت السمسم

يعد كريم البانثينول مع زيت السمسم من الخلطات القوية التي تزيد من حيوية الشعر.

مكونات الخلطة

سوف نتحدث عن مكونات عمل خلطة البانثينول بزيت السمسم وبمكونات سهلة وبسيطة للغاية وهى كالتالي:-

10جرام كريم بانثينول.

ملعقة جل الصبار.

15 نقطة زيت السمسم.

ملعقتان كبيرتان من ماء الورد.

طريقة التحضير والاستخدام

سوف نتعرف على طريقة تحضير واستخدام البانثينول بزيت السمسم بطريقة مضمونة وسريعة ونتائجها مبهرة وهى كالآتي:-

يتم إحضار وعاء من البلاستيك ثم نضع به كريم البانثينول ثم جل الصبار ثم ماء الورد ثم زيت السمسم. ثم نقلب المكونات السابقة تقليب جيد حتى يتجانس الخليط ويصبح كالمعجون. يتم حفظ الخلطة في علبة من الزجاج ثم يتم حفظ العلبة في الثلاجة لحين استخدامها. ثم نقوم بغسل الشعر غسلا جيدا بالشامبو حتى نتخلص من الاتربة والزيوت التي بفروة الرأس. يتم في هذه الخطوة دهن خلطة الشعر ثم نمسك خصلة خصلة وندهنها من الجذور حتى الأطراف. ثم يتم تغطية الشعر بلبونيه الخاص بالشعر أو كيس من البلاستيك. يتم تركه على الشعر لمدة نصف ساعة. ثم نضع الماء البارد لغسل الشعر من الخلطة. يتم استخدام وتكرار خلطة الشعر مرة واحدة في اليوم ولمدة أسبوعين متتاليين ثم ستلاحظين الفرق بنفسك من هذه الوصفة.

فوائد البانثينول لشعر

سوف نتعرف على فوائد البانثينول وهى كالتالي:-

يعمل على إصلاح الشعر التالف.

التخلص من الشعر المجعد.

يحتوي على العناصر الغذائية المفيدة لشعر.

يعالج مشكلة سقوط الشعر.

ثم يساعد على نمو الشعر.

يعمل على زيادة سمك الشعر.

يجعل شعرك ناعم كالحرير من جذوره حتى أطرافه.

ثم يعمل على فرد الشعر.

يعمل على تغذية الشعر.

خلطة زيت اللوز للشعر الاكرت

يعد زيت اللوز من الزيوت الطبيعية التي تزيد من جمال ونعومة الشعر هيا بنا أعزائي القراء نتعرف على سر هذه الخلطة.

مكونات الخلطة

20نقطة من زيت اللوز. ملعقة كبيرة من الكركم. 10نقط من زيت الخروع. نصف ملعقة كبيرة من زيت الجرجير

طريقة التحضير والاستخدام