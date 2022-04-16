ضاع عمرنا بنلف ورق العنب غلط لفيه بالمقص بسرعة الصاروخ أكتر من 7 كيلو في دقائق

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لف ورق العنب والكرنب بالمقص بسرعة الصاروخ من الطرق المتميزة، والتي من الممكن أن تستخدميها ويكون هناك اعتماد كبير عليها للتخلص تماما من مشكلة طول فترة بقاء ربات البيوت وهن تقمن بلف المحشي من نوعيه سواء ورق النعب، أو ورق الكرنب، وفيما يلي من تلك السطور المقبلة نعرض أهم المعلومات عن أفضل طريقة من الممكن أن تقومي من خلالها بلف ورق العنب والكرنب باستعمال المقص مع بيان بأهم المكونات التي من الممكن أن تستخدميها في عمل تلك الوصفة المتميزة الأكثر شعبية.
لف ورق العنب والكرنب بالمقص بسرعة الصاروخ
ورق العنب والكرنب بالمقص بسرعة من الممكن أن تنتهي من خطوة اللف السريع لهما من خلال متابعة خطوات بسيطة، وتلك الخطوات ستجعلك مُنجِزة بشكل كبير لعمل وصفة المحشي من هذين النوعين، وهي نوعية محاشي الخضار الورقي والتي تحظى بالشعبية الكبيرة بين العديد من الأفراد، وفيما يلي أهم المعلومات عن مقادير وصفة المحاشي الورقية المشكلة، والتي من الممكن أن تقومي بتحضيرها وعمل وصفة من المحاشي وفي أقل وقتٍ ممكن.
مكونات لعمل وصفة المحشي
بالإمكان استعمال المكونات الآتية:
- الورق المطلوب لفه سواء ورق عنب أو ورق كرنب.
- مقدار كوبين مكون الأرز الأبيض
- .توابل مشكلة.
- صلصة طماطم، وشبت وبقدونس.
- ملعقة من الكمون.
- قدر ملائم.
طريقة التحضير لوصفة المحشي ولفه بالمقص
من الممكن أن تتبعي تلك الخطوات القادمة:
- الخطوة الأولى تكون باستعمال وعاء ملائم، وبه كمية مناسبة من الماء المغلي.
- قومي بإزالة رأس الكرنبة تماما وضعيها بالماء للسلق، وكذلك يسلق ورق الكرنب بمفرده بماء مغلي، ويضاف عليهما الكمون.
- تصفية الورق تمامًا من المياه استعدادًا لتقطيعه.
الخطوة التالية تكون بالاستعانة بالمكونات لتحضير حشوة الأرز مع المقادير السابقة، بخلطها بالوعاء المناسب.
- بعد تجهيز الحشوة، يتم بدء التقطيع للورق بالمقص.
- ضعي كمية الملفوف على سطحِ مستوٍ، ومن ثم ابدئي في التوزيع للخليط، واللف بمساعدة المقص.
- استعيني بالمقص حتى تنتهي من كل كمية الورق المتوفرة لديكِ.
- تعتبر الطريق المستخدمة في اللف بالمقص من بين أسرع وأفضل الطرق للف كمية كبيرة من ورق العنب، وورق الكرنب بأقل وقت.
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